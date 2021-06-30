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Рособоронэкспорт выступит официальным спонсором авиасалона МАКС-2021

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Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения Ка-52 "Аллигатор" совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-201
Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения Ка-52 "Аллигатор" совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 29 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) выступит официальным спонсором Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова.

"Для Рособоронэкспорта МАКС был и остается главной площадкой показа партнерам лучших экспортных образцов российской авиационной техники и вооружения, средств ПВО и РЭБ, в том числе и новинок, без которых не обходится ни один салон в Жуковском. В 2021 году мы пригласили более 120 делегаций из 65 стран мира и собираемся впервые представить им самолеты Ил-112В, Ил-114-300, вертолеты Ка-32А11М, Ансат-М, Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 "Витязь", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Кроме того, среди новинок МАКС-2021 иностранных партнеров несомненно заинтересуют представленные ПАО "Сухой" (входит в Госкорпорацию Ростех) виртуальные тренажеры рабочего места летчика самолетов Су-35 и Су-57Э.

На своем стенде в павильоне С2 Рособоронэкспорт организует демонстрацию сенсорной интерактивной мультимедийной инсталляции "Глобус". С помощью данной инсталляции можно будет ознакомиться с 38-ю 3D-моделями перспективных образцов ПВН, их тактико-техническими характеристиками, посмотреть фото- и видеоматериалы. Кроме того, в виде моделей будут представлены: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).

Рособоронэкспорт также подготовил мультимедийные презентации продвигаемой на экспорт продукции:

- самолетов: Су-35, МиГ-35/35Д, Ил-76МД-90А(Э) и Ил-78МК-90А;

- вертолетов: Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-35П, Ми-17В-5, Ми-8АМТШ-ВА, Ми-171Ш и Ми-38Т;

- комплексов и средств ПВО: ЗРС С-400, ЗРК "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2КМ", "Тор-М2", ЗРПК "Панцирь-С1М" и "Панцирь-C1", ПЗРК "Верба", "Игла-С";

- радиолокационных станций и средств РЭБ.

В деловой программе авиакосмического салона Рособоронэкспортом в рамках совместных программ предусмотрены мероприятия, направленные на продвижение продукции военного и гражданского назначения входящих в Госкорпорацию Ростех холдингов: "ОАК", "Вертолеты России" и НПО "Высокоточные комплексы", а также Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Основная цель Рособоронэкспорта в ходе МАКС-2021 – использовать все возможности для конвертации повышенного интереса к российской технике в новые контракты, пополнить свой портфель заказов. Для этого мы проведем демонстрацию новейших высоких технологий в области авиастроения, а также обсудим с зарубежными партнерами возможность их участия в реализации совместных проектов", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Ансат
Бук-М2
Верба ПЗРК
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