Гендиректор: "Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в следующем году планируют передать заказчику пять новых боевых кораблей и три судна, сообщил РИА Новости гендиректор корпорации Ренат Мистахов.

"В 2024 году запланировано спустить на воду три корабля и три судна, передать заказчику пять кораблей и три судна", - сообщил Мистахов.

В июле Мистахов сообщал РИА Новости, что в этом году корпорация передаст заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным комплексом "Калибр" – три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М", из которых "Циклон" проекта 22800 был передан флоту 12 июля.

Кроме того, в этом году в "Ак Барсе" запланировали спустить на воду два боевых корабля, пять гражданских судов, завершить заводские ходовые испытания шести боевых кораблей и девяти судов.