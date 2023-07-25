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Военное обозрение

ВСУ начали терять на Запорожском направлении технику, предназначенную для обслуживания американских танков Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе продолжающегося на Запорожском направлении наступления отмечаются первые потери украинской армией бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, поставка Киеву которых была анонсирована правительством США в начале 2023 года. Военная техника этого типа входила в один пакет поставки с танками M1 Abrams и теоретически должна была применяться вместе с ними. Однако украинское командование задействовало их на поле боя, не дождавшись поставок американских танков.

Предположительно, первые потери машин этого типа были зафиксированы на Запорожском направлении между населенными пунктами Пятихатки и Степное в ходе одной из неудачных атак ВСУ. Согласно предварительным данным, были уничтожены две БРЭМ этого типа.

Для проведения некоторых операций, например демонтажа башни или эвакуации одного американского танка Abrams, необходимы две БРЭМ М88А2 Hercules. Исходя из этого, чем меньшим количеством тяжелых БРЭМ М88А2 будет располагать ВСУ, тем сложнее будет осуществлять поддержку и обслуживание в полевых условиях танков Abrams.

По всей вероятности, тяжелые БРЭМ М88А2 оказались на поле боя вследствие высоких потерь подразделениями ВСУ специальной техники и использовались в качестве экстренной замены БРЭМ-1, БРЭМ-2 и другой аналогичной техники.

Потеря дефицитных БРЭМ М88А2 вместе с уничтожением еще более редких машин Bergepanzer 2, необходимых для эвакуации подбитых на поле боя танков Leopard, приведет к уменьшению количества боеспособных танков на вооружении подразделений украинской армии.

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Страны
США
Украина
Продукция
C-130
M1 Abrams
БРЭМ-1
БРЭМ-2
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