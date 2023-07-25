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Военное обозрение

Украинский военный эксперт признал преимущество ВС РФ над ВСУ и объяснил причины неудач в контрнаступлении

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Источник изображения: topwar.ru

Контрнаступление ВСУ, которое уже более полутора месяцев без всякого успеха продолжается на Запорожском и ряде других направлений, дает основания многим западным и даже украинским СМИ публиковать более правдивую информацию о реальной обстановке на фронте.

Украинский военный эксперт Сергей Кривонос – генерал-майор ВСУ в отставке и бывший заместитель командующего силами специальных операций, признал преимущество ВС РФ над ВСУ и объяснил причины неудач в контрнаступлении. Свое мнение он выразил в телеэфире.

По утверждению Кривоноса, российская армия обладает «замечательным опытом», а государство взяло на себя вопросы обеспечения всех нужд вооруженных сил в полном объеме. У Киева в данных вопросах есть большие провалы, признал отставной военный.

Что касается контрнаступления ВСУ, то Кривонос считает главными причинами неудач в его осуществлении хорошо подготовленные линии обороны ВС РФ и недостаточное количество поставленной западными странами военной техники. Кроме того, украинские формирования крайне уязвимы перед российскими войсками, так как не обладают ни эффективными системами противовоздушной обороны, ни нормальной авиацией.

Уделил внимание украинский военный эксперт и критике коррупции и неправильных трат государственных денег. По мнению Кривоноса, все средства стоит расходовать сейчас на вооружение и оснащение ВСУ, но власти страны, вместо этого, тратят огромные суммы на второстепенные проекты в гражданской сфере.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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