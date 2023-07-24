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ТАСС

В Баренцевом море сформировали отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота

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Большой десантный корабль "Александр Отраковский"
Большой десантный корабль "Александр Отраковский".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

В его состав вошли корабли "Вице-адмирал Кулаков", "Александр Отраковский", буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов"

ТАСС, 22 июля. Формирование отряда боевых кораблей завершилось на Северном флоте, в состав отряда вошел в том числе большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В перспективе моряки начнут отработку совместных задач с палубной авиацией, сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море сформирован отряд боевых кораблей Северного флота. В составе отряда действуют: большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники отряда приступили к отработке маневрирования, провели учение по связи. В ближайшее время моряки отработают совместные задачи с палубной авиацией.

"Во время выхода в море экипажи кораблей также проведут учение по обороне отряда от атаки средств воздушного нападения условного противника. Экипажи кораблей и судов обеспечения также отработают ряд задач во время стоянки на незащищенном рейде, в том числе мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне и выполнят практическое гранатометание", - добавили в пресс-службе. 

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