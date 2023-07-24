В ВСУ заявили, что Киеву нужно доработать условия для размещения F-16 на аэродромах

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что на взлетно-посадочных полосах нет нужного для F-16 покрытия

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Условия для размещения американских истребителей F-16 на украинских аэродромах являются неидеальными и требуют доработки. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Существуют определенные риски, потому что неидеальные условия. Но для этого есть аэродромные службы, которые будут их пытаться делать наиболее подходящими в имеющихся условиях", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

По словам Игната, на взлетно-посадочных полосах нет нужного для F-16 покрытия. Поэтому стыки бетонных плит планируют залить смолой. "В идеале - да, нужно иметь бетонные взлетно-посадочные полосы, такие как, например, в гражданском аэропорту в Борисполе - где ровная бетонная поверхность, где комфортно себя чувствует самолет, где нет лишнего мусора и так далее. F-16 может взлетать и с плит - это аэродромные плиты, между плитами заливаются швы специальной смолой. При нормальном уходе за взлетно-посадочными полосами это позволит минимизировать риски", - сказал он, добавив, что "колеса у F-16 меньше, потому эти неровности могут воспринимать не так, как нужно".

19 июля министр обороны Украины Алексей Резников также признал отсутствие в стране инфраструктуры для размещения истребителей F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а после этого, через шесть-семь месяцев, в страну могут поступить первые самолеты. Однако 1 июля он упрекнул западных партнеров в затягивании с обучением украинских военных пилотированию истребителей F-16.