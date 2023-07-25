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ТАСС

Бывший замглавы Пентагона заявил, что Украине не нужны ракеты ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

По словам Колина Каля, в настоящее время в распоряжении украинских военных уже есть оружие, способное наносить удары на большом расстоянии

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. США считают, что Украине сейчас не нужны оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. С такой оценкой выступил в четверг бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

По словам бывшего замглавы Пентагона, который покинул пост летом 2023 года, при составлении пакетов военной помощи США исходят не только из запросов Украины, но также из собственных потребностей. "Мы больше не производим ATACMS. Это очень ценный товар, и он пригодится нам в случае возникновения где-либо в мире непредвиденной ситуации, будь то КНДР или Китай. Поэтому, если бы мы поставили их в существенных количествах, это напрямую отразилось бы на нашей собственной готовности", - отметил Каль.

Он отметил, что "у Украины уже есть возможности для нанесения ударов на большом расстоянии". "У них есть крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией, французы передали ракеты SCALP", - подчеркнул Каль. По словам бывшего замглавы Пентагона, "проблема с контрнаступлением не сводится к наличию у них [украинцев] возможности наносить удары в глубину".

"Проблема находится не на удалении 100 км, а на расстоянии одного километра от них, там, где располагаются минные поля. Поэтому мы продолжим поддерживать их в этом и предоставлять необходимую военную помощь", - заключил бывший замглавы оборонного ведомства США.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Украины есть все необходимое на поле боя. В конце июня в Пентагоне заявили, что никаких решений о передаче Украине комплексов ATACMS нет, уточнив, что этот вопрос находится исключительно в компетенции главы государства. Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Вильнюса, где он участвовал в саммите НАТО, президент США Джо Байден сообщил, что рассмотрит возможность одобрить передачу ракет большой дальности Киеву. 

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Страны
Великобритания
Китай
КНДР
США
Украина
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
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