Гутерриш осудил удары по Одессе, нанесенные в ответ на теракт на Крымском мосту

В ООН заявили, что генеральный секретарь организации не прекратит усилий для того, чтобы обеспечить выход продовольствия и удобрений из России и Украины на международные рынки

ООН, 20 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по Одессе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении офиса генерального секретаря ООН.

"Генеральный секретарь строго осуждает российские атаки по портовым сооружениям в Одессе и другим украинским портам на Черном море. Меморандум гласит, что Россия будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря под контролем Украины", - говорится в заявлении.

Ранее в МИД РФ заявили, что Секретариат ООН согласно подписанному с Россией меморандуму может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, это срок до прекращения действия документа. Президент РФ Владимир Путин в среду указал, что Россия сразу вернется в зерновую сделку, как только будут выполнены ее условия, а изначально гуманитарная суть соглашений будет восстановлена.

В ООН при этом отметили, что "генеральный секретарь со своей стороны не прекратит усилий для того, чтобы обеспечить выход продовольствия и удобрений из России и Украины на международные рынки для преодоления глобального голода и стабилизации цен на продовольствие по всему миру".

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России нанесли удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска (украинское название - Черноморск) в Одесской области. Российские удары возмездия, нанесенные после украинской атаки на Крымский мост, достигли цели, все назначенные объекты поражены, отметил Конашенков.