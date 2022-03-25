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Независимое военное обозрение

США–Китай: два часа уговоров и угроз

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Фото Reuters
Фото Reuters.

Джозеф Байден попросил помощи у Си Цзиньпина в борьбе с Россией

Двухчасовые переговоры президента США и председателя КНР в режиме телеконференции затронули ключевые вопросы стратегической безопасности, включая специальную военную операции российских Вооруженных сил на Украине. Констатация данного факта – это, пожалуй, единственный общий момент в освещении события 18 марта англосаксонскими и китайскими средствами массовой информации. Все, что написано ими, далее идет в противоположных направлениях.

Западная пресса заостряет внимание на предупреждении в адрес Пекина не оказывать Москве материальной помощи, необходимой для достижения военной победы над Киевом. Согласно данным, якобы переданным журналистам представителями разведывательного сообщества, Китай получил соответствующий запрос и согласился предоставить Российской армии отдельные виды вооружений, включая продвинутые типы беспилотных летательных аппаратов.

Авторы соответствующих публикаций утверждают, что эта и другая китайская помощь нужна российским войскам которые якобы «завязли в тяжелых боях с ВСУ». Данные утверждения не выдерживают объективной критики со стороны специалистов, знакомых с военным делом, и, очевидно, вброшены в информационный поток с понятной целью – дезинформации и манипулирования общественным мнением. Вашингтон требует не оказывать России материальной помощи в преодолении последствий наложенных Западом экономических санкций и проведении специальной военной операции. Иначе на Китай обрушат невиданные доселе санкции и сотрут его экономику в порошок.

Одновременно с угрозами Си Цзиньпину рекомендуют «принять обязательство по использованию вашего влияния для защиты порядка, основанного на международных правилах и принципах, приверженность которым вы сами провозглашаете». В противном случае Запад грозит «международной изоляцией» по типу той, что уже отведена Владимиру Путину.

Джозеф Байден заверил собеседника, что «США не ищут новой холодной войны, изменений в систему управления Китая, более сильного альянса против него, поддерживающего тайваньский сепаратизм или иной конфликт с Китаем». Си Цзиньпин отреагировал на заверения хозяина Белого, что принимает эти слова «очень серьезно». Остается «только» убедиться в искренности.

Вашингтону, на словах стремящемуся получить большее понимание и поддержку со стороны Пекина, предстоит пройти проверку на открытость по очень важной теме – военно-биологической программе США. Согласно Министерству обороны России, только на Украине американцы расположили 26 лабораторий, где при поддержке Пентагона и подконтрольных ему структур местные специалисты вели исследования в области распространения опасных инфекционных заболеваний. МО РФ предоставило карту с расположением лабораторий, названия некоторых реализуемых там проектов и другие подробности вредоносной деятельности.

Газета China Daily опубликовала редакционную заметку с обращением провести «тщательное международное расследование с участием множества сторон», а к Вашингтону – «отчитаться о своей деятельности по этой теме». Аналогичные публикации появились во многих китайских СМИ. Говорится, что США «тайком активно занимаются исследованием болезнетворных вирусов и бактерий», используя более 330 лабораторий по всему миру. При этом вскрытая сеть – это лишь «верхушка айсберга биологической военной империи».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Найдены документы, которые свидетельствовали о том, что на 2022 год запланированы «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отреагировала словами: «Это все – дезинформация, распространяемая Россией... признак ее отчаяния». Пекин считает иначе. На встрече в Риме с советником по национальной безопасности Сулливаном его визави Ян Цзечи повторил российскую позицию по лабораториям и призвал Вашингтон к ответу. Американцы удалились на размышление, дав прессе следующий комментарий. «Появилось много признаков, что китайцы много чего делают за ширмой ради поддержки России во всех секторах: финансовом, экономическом и военном, что очень огорчает».

На Совбезе ООН прозвучало: военно-биологические опыты на украинской территории ведутся с 2005 года. Представитель Китая Чжан Цзюнь сказал, что к обнародованным фактам следует отнестись «со всей серьезностью» и рассматривать их в контексте глобальной безопасности мирового сообщества, а вовлеченные стороны должны отвечать на поставленные перед ними вопросы вовремя, полно и четко, стремясь развеять всякие подозрения. Выступая в Совбезе, он поднял тему прямых переговоров как основу для разрешения создавшегося кризиса: «Наше требование нечрезмерное. По данной теме не должно быть двойных стандартов».

Подобная постановка вопроса насторожила Вашингтон. Там считают, что Си Цзиньпин не прислушивается к ним, поскольку еще в феврале «заключил пакт с Путиным» с намерением ослабить мощь и влияние США. Таблоид Global Times выпустил редакционную колонку с заголовком «Отношения Китая и России – самое важное стратегическое достижение, которому не сможет навредить провокация США». Утверждается, что Вашингтон стремиться использовать тему конфликта на Украине, чтобы внести раскол между Пекином и Москвой. «Близкие отношения между Китаем и Россией всегда были помехой для американской стороны», – отмечает издание.


Владимир Карнозов

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
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ООН
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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