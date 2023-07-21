Модернизацию феодосийского завода "Море" обсудил глава ОСК во время инспекции в Крыму

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в ходе рабочей поездки по Республике Крым проинспектировал расположенный в Феодосии судостроительный завод (СЗ) "Море", сообщила в четверг пресс-служба ОСК.

"В ходе осмотра производственных мощностей и совещания генеральный директор СЗ "Море" Олег Флусов доложил Алексею Рахманову о текущей деятельности предприятия. Особое внимание было уделено предстоящей модернизации верфи", - сказано в сообщении.

Глава ОСК проинспектировал выполнение производственной программы на заводе "Море", который вошел в состав ОСК в марте 2022 года, провёл совещание с руководством предприятия, ознакомился с ходом выполнения производственной программы, встретился с руководством и работниками предприятия, говорится в сообщении.