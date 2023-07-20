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ТАСС

Госдума приняла в I чтении законопроект об упрощенном порядке госзакупок для Минобороны

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Сейчас нормы закона разрешают заказчикам, имеющим возможность осуществлять закупки у единственного поставщика, заключать контракт в любой форме, предусмотренной ГК

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары, работы, услуги у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом (ГК). Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Сейчас нормы закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" разрешают заказчикам, имеющим возможность осуществлять закупки у единственного поставщика, заключать контракт в любой форме, предусмотренной ГК. Предлагается распространить действие этой нормы на закупки Минобороны у единственных поставщиков "в целях проведения специальной военной операции и выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства".

"В ходе ведения хозяйственной деятельности у заказчиков появляется необходимость осуществлять срочные "малые закупки" (на основе иных гражданско-правовых сделок) как в безналичном порядке, так и за наличные денежные средства на основании представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в установленном порядке и надлежаще оформленных счетов и первичных учетных документов, без необходимости проведения зачастую длительной процедуры заключения государственного контракта и только после включения соответствующей закупки в план-график", - указывают авторы документа.

Законопроект позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ, услуг, исключить организационную и бумажную "волокиту", связанную с процедурой включения в план-график соответствующих закупок и последующего заключения государственных контрактов малого объема, осуществлять оплату поставленной продукции непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов, говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ поддержало законопроект. 

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