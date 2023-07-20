Войти
ТАСС

РФ будет считать следующие в порты Украины по Черному морю суда перевозящими военные грузы

206
0
0
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

В Министерстве обороны России заявили, что некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявлены временно опасными для судоходства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. Об этом заявили журналистам в Минобороны России в среду.

"В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - сказали в Минобороны РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.11.2022
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
16.05.2022
Путин обсудил с Совбезом потенциальные угрозы для безопасности РФ от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО - Песков
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
13.09.2017
ВУЗ, отправленный в отставку
12.09.2017
Россия планирует построить гигантский авианосец водоизмещением 115 тысяч тонн? (The National Interest, США)
09.04.2012
Букет "Хризантем" для армии
20.04.2011
Россия планирует развернуть Су-35 на Дальнем Востоке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 01:28
  • 1
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 01:23
  • 53291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:23
  • 2
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 19:49
  • 3
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам