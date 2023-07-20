РФ будет считать следующие в порты Украины по Черному морю суда перевозящими военные грузы

В Министерстве обороны России заявили, что некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявлены временно опасными для судоходства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. Об этом заявили журналистам в Минобороны России в среду.

"В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - сказали в Минобороны РФ.