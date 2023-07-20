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ТАСС

В Венгрии заявили, что не одобрят военную помощь Украине, пока банк OTP в черном списке

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что позиция венгерского правительства по этому вопросу не изменилась

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Венгрия не согласится на использование Евросоюзом средств из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны". Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после встречи со своим коллегой из Йемена.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что позиция венгерского правительства по этому вопросу не изменилась. "Венгрия не поддержит запрос Европейского союза о выделении дополнительно €500 млн из так называемого Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не исключит руководителей этого банка и сам банк из этого списка", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

Сийярто выразил уверенность в том, что украинским властям хорошо известно, что претензии, выдвинутые в адрес OTP, не имеют под собой никаких оснований, однако они почему-то отказываются исключить венгерский банк из черного списка. "Пока они этого не сделают, мы будем придерживаться своей позиции, никакие поставки оружия не будут финансироваться из Европейского фонда мира", - заверил министр.

Ранее он называл "возмутительным, неприемлемым и скандальным" тот факт, что венгерский банк, в котором около 3 млн человек держат свои счета, внесен в украинский список "международных спонсоров войны". Сийярто предупреждал, что если Киев не исключит его из этого перечня, то Будапешт не только не допустит выделения транша на €500 млн из Европейского фонда мира, но и не согласится с другими предложениями по финансированию поставок вооружений украинской армии.

Будапешт уже давно требует от Киева исключить OTP из черного списка и предлагал лидерам ЕС оказать в связи с этим давление на украинские власти. 4 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России. Ранее НАПК включило в этот список несколько других иностранных компаний, которые также сохраняют присутствие на российском рынке. 

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Страны
Венгрия
Йемен
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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