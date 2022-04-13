Как гуманный Запад случайно опозорился с Украиной

Российско-украинский кризис разоблачает "двойные стандарты" западных гуманитарных принципов

Российско-украинский кризис отчетливо продемонстрировал лицемерие Запада, пишет "Хуаньцю шибао". Ксенофобия, расизм и предвзятое отношение к беженцам и их "избирательный прием" – вот новое лицо западного гуманизма.

По мере развития российско-украинского кризиса усугубляется и вызванный им гуманитарный кризис. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредило, что ситуация на Украине может привести к "крупнейшему миграционному кризису в Европе в этом столетии". Столкнувшись с наплывом беженцев, уезжающих из Украины, европейские страны по-разному к этому отнеслись. На сайте ООН сообщается, что граждане из десятков стран третьего мира, в том числе рабочие-мигранты и студенты, проживающие на Украине, столкнулись с расовой дискриминацией, когда пытались покинуть охваченные кризисом районы и попасть в соседние страны, чтобы получить помощь. Выходцы из Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии подвергались откровенно расистскому и ксенофобскому обращению при попытке въехать в соседние с Украиной страны, и время от времени возникал принцип "приоритетного выезда из страны белых людей".

Необходимо утвердить решение о приеме беженцев из Украины, руководствуясь духом гуманизма. Международное право требует защиты прав человека недискриминационным образом, и все государства должны соблюдать принцип недискриминации, особенно это важно в условиях военной напряженности. Если мы принимаем беженцев выборочно и дискриминационно и относимся к беженцам разных рас, цветов кожи и мест рождения с точки зрения "двойных стандартов", то мы не практикуем принципы человечности, а оскверняем дух гуманизма. На самом деле "двойные стандарты" западных стран проявляются не только в избирательном отношении к беженцам из Украины, но и во многих других аспектах. Практика показала, что отношение некоторых западных стран к украинским пострадавшим совершенно отличается от их отношения к беженцам из Йемена, Сирии, Палестины и других стран. Неудивительно, что репортер CNN Арва Дэймон заметила: "Мы с болью наблюдаем, как избирательно принимают беженцев и выборочно наказывают военных преступников. Не только западные СМИ предвзяты, но и весь западный мир".

Международное сообщество выражает серьезную озабоченность и решительно осуждает расистские угрозы и ксенофобское обращение с небелыми людьми, бегущими из Украины. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 2 марта выразил обеспокоенность сообщениями о расовой предвзятости и дискриминации в отношении людей разных национальностей, пытающихся покинуть Украину и найти убежище в соседних странах. Антонио Виторино, генеральный директор Международной организации по миграции, заявил, что он встревожен сообщениями о дискриминации, насилии и ксенофобии в отношении граждан третьих стран, пытающихся бежать из Украины, и призвал страны расследовать и решить эту проблему немедленно. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди также выступил в начале марта с заявлением, в котором осудил любые акты дискриминации и расизма, подчеркнув, что все люди должны получить одинаковую защиту. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма Тендаи Ачиуме заявила, что государственные чиновники, гуманитарные организации и другие субъекты, включая ЕС и его государства-члены, должны принять срочные меры для обеспечения защиты всех лиц и групп, сталкивающихся с расовой и этнической дискриминацией при попытке покинуть Украину.

Некоторые европейские страны и США, а также их ведущие СМИ относятся к беженцам из Украины с точки зрения "двойных стандартов", что очевидно олицетворяет расизм и их геополитические соображения. Во-первых, они решают, принимать ли беженцев из Украины, исходя из таких факторов, как цвет кожи, язык, религия, место рождения, а не статус жертвы. Если обратить внимание на непреднамеренно раскрытые некоторыми западными политиками и СМИ мотивы, то можно понять, почему украинские беженцы чаще признаются западными странами, чем беженцы с Ближнего Востока.

"Украина — цивилизованная европейская страна, в отличие от Ирака и Сирии", — сказал корреспондент CBS News Чарли Д'агата об украинских беженцах. "Они (украинские беженцы) выглядят так же, как и мы, и это повергает нас в ужас, потому что этот конфликт больше не дело бедных и отдаленных народов", — заметила администратор USAID Саманта Пауэр. Британский политик Дэниел Хэннан опубликовал статью в британской The Telegraph, утверждая, что украинский кризис показывает, что вооруженный конфликт — это больше не проблема "бедного и отдаленного населения", и отметил, что украинцы "очень похожи" на европейцев. В связи с этим Эндрю Годес, директор итальянского Центра иммиграционной политики, заявил, что большинство восточноевропейских стран, таких как Польша, Венгрия, Словакия и Чехия, отвергают сирийских беженцев, но сердечно приветствуют украинцев. Видно, что европейские страны более охотно принимают белокожих украинских беженцев, но при этом неохотно предоставляют защиту выходцам из Африки и Ближнего Востока.

Во-вторых, Украина является важной целью НАТО в расширении на восток и пешкой, которую Запад использует в геополитическом соперничестве с Россией. В некотором смысле роль Украины в европейской геополитике подобна роли Израиля на Ближнем Востоке. В дискурсе западных СМИ украинцы, сопротивляющиеся России, — "герои", а палестинцы, сопротивляющиеся израильской армии, — "террористы".

Сострадание присуще любому человеку. Гуманитарная помощь беженцам во время войн и вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других опасностей является основополагающим человеческим принципом. Гуманизм считается благом, потому что он проповедует взаимопомощь и любовь между людьми и помогает общинам, попавшим в беду, а также защищает человеческое достоинство; причина, по которой гуманизм считается великим благом, заключается в том, что он способствует "любви к людям, как к родным, и любви к миру, как к людям" — это проявление доброты по отношению к любому человеку без дискриминации и предоставление защиты и поддержки всем пострадавшим от конфликтов людям на недискриминационной и культурно приемлемой основе. Гуманизм содержит простейшую концепцию прав человека: равное и беспристрастное обращение с беженцами любого происхождения на основе принципов человечности должно быть правилом без исключений, основанных на цвете кожи, расе, национальности или религиозных убеждениях, и без селективной справедливости, основанной на геополитических мотивах.

Выборочная гуманитарная помощь по признаку расы, этнической принадлежности, национальности или иммиграции неприемлема и несовместима с духом истинного гуманизма. Поэтому, когда западные страны оказывают гуманитарную помощь выборочно, предвзято и в соответствии с их собственными интересами, это не только ослабляет благо и силу, заключенные в духе гуманизма, но также и помогает миру лучше осознать "двойные стандарты" и лицемерие западных стран в отношении гуманизма и прав человека.

Автор: Мао Цзюньсян — исполнительный директор и профессор Исследовательского центра прав человека Центрального южного университета