Почему большинство человечества отказалось осуждать Россию

Конфликт на Украине: весь мир в разводе с самим собой, эмоции берут верх

Известный аналитик Доминик Моизи на страницах парижской "Лез зко" не идет так далеко, чтобы поддержать операцию России на Украине, но задается опасным для западного мыслителя вопросом. Вот он: почему страны Ближнего Востока, Азии, Африки отказались осудить Россию? И это несмотря на давление и подкуп со стороны Запада.

Доминик Моизи

Украинский конфликт выявил новую оппозицию, которая разделила планету на два лагеря: они и мы. Страны, поддерживающие Россию, с одной стороны, западный лагерь – с другой. Это опасная для будущего эмоциональная напряженность, отмечает Доминик Моизи.

"Запад и все остальные" (The West and the Rest of Us). Так называлась работа нигерийского критика и эссеиста Чинвейзу, опубликованная в 1975 году. Название этой книги пришло мне на ум, так как военная операция на Украине усугубила существующую в мире эмоциональную напряженность. С возвращением конфликта в Европу и опасностью его распространения, между Западом и "остальными" произошел очевидный разрыв: мы и они. Его нельзя объяснить географическими, политическими и экономическими причинами. Конечно, финны и шведы чувствуют себя на передовой линии перед лицом русского медведя и не видят иного выхода, кроме своего вступления в НАТО. Таким образом, Балтийское море превратится в атлантическое озеро безопасности.

Помимо объективных реальностей, эмоции также играют свою роль. Например, среди европейцев британцы чувствует себя одними из самых близких к Украине. Возможно, потому, что кадры превращенного в бомбоубежище киевского метро напоминают им лондонскую подземку времен Второй мировой войны. В коллективной памяти британцев сопротивление украинцев перед лицом более сильного врага возвращает их более чем на восемьдесят лет назад к их минуте славы: они тогда одни противостояли нацистской Германии.

Однако это возвращение в прошлое дестабилизирует европейское подсознание. Разве не размахивали над нашими головами гигантским лозунгом "больше никогда"? Европейцев приучили к тому, что война им не грозит. Казалось, самой эффективной гарантией неповторения войны было франко-германское примирение. Напомним, что именно это примирение положило начало европейской интгерации, когда Европейское экономическое сообщество и вправду было на зависть мирным.

А что до войны, то она в Евросоюзе уже много лет предназначалась для "других людей, не длянас". Это было естественно после самоубийства Европы между 1914 и 1945 годами. История в последнее время выбирала другие жертвы, в другом месте, далеко от нас. Следует признать, что, помимо нелиберальной Венгрии, крайне правые и крайне левые в Европе сохраняют симпатию к России во главе с Путиным благодаря близким им идеям антилиберализма, антиамериканизма и антикапитализма. Но по большей части Россия оказывается достаточно изолированной в западном мире. Вплоть до того, что, по признанию одного человека из окружения российского президента корреспонденту либеральной Би-би-си в Москве, "сам Путин, похоже, сожалеет о последствиях решения 24 февраля".

И все же изоляцию России нельзя назвать полной. Сорок стран, которые воздержались от осуждения действий Москвы во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН, представляют около 53% населения мира. Когда в Бразилии бывший президент Лула да Силва, кандидат на президентских выборах в октябре, выступил с громкими заявлениями, возлагающими ответственность за украинский кризис на США, Лула да Сильва выразил широко распространенное в Латинской Америке мнение. Логика Лулы да Сильвы следующая: если бы США и их союзники не расширяли НАТО, в Европе и в регионе в целом сегодня царил бы мир. Да, бывший бразильский президент выразил очень широко распространенное мнение, особенно в Южной Америке, где до сих пор царит неприязнь к американцам. В интервью итальянской газете "Corriere della Serra" Папа Римский Франциск, аргентинец по происхождению, высказался в том же духе.

"Понимание" в отношении России просматривается и на африканском континенте. Позиция, которая во многом обусловлена ​​осуждением избирательного характера эмоций "белого человека". Белые сочувствуют страданиям белых, а вот страдания черных часто оставляют западный мир равнодушным.

Например, война, которая вот уже полтора года раздирает Эфиопию, унесла гораздо больше жертв, чем украинская трагедия, эта гражданская война на востоке Африки привела к большому количеству беженцев и голоду. В общем, эта война несравнима с ситуацией на Украине, она намного хуже. Но судьба эфиопов оставляет равнодушными подавляющее большинство европейцев и тем более американцев. "На этот раз вы можете увидеть вблизи, что такое страдание" - вот что хочет сказать нам африканский континент, всегда готовый обнажить шрамы и раны колониальной эпохи.

Конечно, подавляющее большинство африканских стран не обязательно поддерживают российскую операцию. Но они не готовы идти против своих экономических или военных интересов, чтобы защищать международное право в его западном понимании. Особенно если речь идет о далекой Европе. Африка как бы хочет нам сказать: "Это, конечно, здорово, когда вы рекомендуете нам различать агрессора и жертву на Украине. Но кого из вас, европейцев, волнует, кто из вас когда-либо позаботился об африканских страдальцах? Вы говорите о правах человека, но кто из вас позаботился о нашем черном человеке, именно ради него, а не из меркантильных или стратегических соображений?"

На Ближнем Востоке ситуация иная, потому что это регион, где Россия играет роль защитницы православных святынь на протяжении веков. Осторожность в отношении Москвы имеет и менее эмоциональную сторону, даже когда трагическая гуманитарная ситуация в Йемене, во многом игнорируемая западным миром, вновь напоминает о политике двойных стандартов. Помимо Сирии Башара Асада, в регионе есть много других стран, которые дружат с Россией или просто рассчитывают на ее вооружение или ее дипломатическую поддержку, чтобы сбалансировать или компенсировать постепенный уход США. Эти арабские страны хотят заместить американскую силу своей, местной. А позиция Израиля кажется намеренно двусмысленной: не очень понятно, на чьей он стороне в украинском конфликте.

В Азии, помимо Китая и Индии, которые по-разному поддерживают Москву, отказ многих стран под давлением США принять санкции против России означает подтверждение их дистанцированности от США и западного мира в целом. Исключение составляет Япония, этот азиатский Запад. Япония представляет собой редкий в Азии случай: вместе с англосаксонскими Австралией и Новой Зеландией Япония непоколебимо поддерживает Украину.

Россия, в отличие от СССР, не может претендовать на воплощение мечты бедных людей всей планеты о лучшем мире. Зато сегодня Россия предлагает независимым от США авторитарным режимам, будь они африканские или латиноамериканские, ближневосточные или азиатские, - Россия всем им предлагает понимание. Люди во всех этих странах знают, что Москва не будет преследовать их упреками в области прав человека. И разве Америка не доказала, что во имя демократии можно совершать бесчисленные преступления, от Ирака до Афганистана?

Парадокс этого эмоционального раскола мирового сообщества состоит в том, что именно страны, которые пострадают больше всего, особенно с точки зрения обеспечения продовольствием, проявляют наибольшее снисхождение к Москве. Такая важнейшая проблема, как глобальное потепление, должна объединить нас всех. Но в плане эмоций разделение на "мы и они", "они и мы" отрицать уже нельзя.