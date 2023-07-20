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Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО

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Демонстрация танка Т-14 "Армата"
Демонстрация танка Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российская группировка войск «Юг» применяла в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он пояснил, что несколько основных боевых Т-14 «участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк». Позже машины были выведены с передовой, добавил собеседник агентства.

Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются

источник ТАСС

Еще один источник уточнил, что танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа.

«Армату» замечали в зоне СВО

Официально о применении «Арматы» в ходе спецоперации не сообщалось. Однако в мае американский журнал Military Watch Magazine писал, что Т-14 «Армата» заметили в зоне проведения СВО. Издание обратило внимание на видео в западных социальных сетях, на котором заметно, как танк ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изучив ролик, авторы издания заключили, что новый российский танк демонстрирует исключительную живучесть, его неуязвимости способствует броня толщиной свыше 900 миллиметров в сочетании с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит».

В апреле источник РИА Новости также сообщал, что российские военные начали применять Т-14 для атаки по позициям ВСУ. При этом он уточнил, что данный вид техники не использовался в прямых штурмовых действиях, хотя экипажи «Армат» оттачивали боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса. Также, отметил источник, используемые в зоне проведения СВО танки обзавелись дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов противника.

В феврале «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сообщила, что на границе Ростовской области были замечены танки Т-14 «Армата». «Судя по тому, что парад 9 Мая еще не скоро, мы все понимаем, куда их перебрасывают. Фотографию прилагать не буду, не имею привычки помогать нашим оппонентам», — утверждал автор канала.

Тогда же в сети появились кадры применения Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны». На коротком ролике видно, как боевая машина стоит в поле и производит выстрел из пушки.

Превосходство «Арматы» над Abrams и Leopard признали на Западе

Ранее обозреватель Le Figaro Шарль Лекурье описал «Армату» как самое неизвестное слагаемое в уравнении для западной разведки. «О нем военные эксперты почти ничего не знают», — отметил он, припомнив мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 станет основной силой в танковых войсках России.

Журналист предупредил, что западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не справятся с российской новинкой в случае боевого столкновения на Украине. Кроме того, Лекурье назвал танк прорывом в сравнении с другой российской бронетехникой, а также напомнил, что технологически революционный танк уже применили в ходе специальной военной операции.

В апреле американский офицер в отставке Брент Иствуд восхитился «Арматой». По его словам, Т-14 обладает интересными особенностями. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса. Рассуждая об огневой мощи Т-14, он указал, что пушка танка представляет собой мощную 125-миллиметровую гладкоствольную модель с автоматическим видом боепитания. Кроме того, Иствуд обратил внимание, что основное орудие «Арматы» может стрелять противотанковыми ракетами, предназначенными для пробивания брони современных западных машин, таких как M1A2 Abrams и Leopard 2.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
Компании
Минoбороны РФ
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