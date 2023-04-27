Американский офицер восхитился характеристиками российского Т-14 «Армата»

Американский офицер в отставке Брент Иствуд восхитился российским танком Т-14 «Армата». Свое мнение он выразил в статье для журнала 19fortyfive.

По его словам, Т-14 обладает интересными особенностями. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса. Пушка «Армата» представляет собой мощную 125-мм гладкоствольную модель с автоматическим видом боепитания. Кроме того, Иствуд обратил внимание, что основное орудие танка может стрелять противотанковыми ракетами, предназначенными для пробивания брони современных западных машин, таких как M1A2 Abrams и Leopard 2.

Офицер отметил, что появление на Украине данной машины является важным событием для российских военных. При этом он выразил мнение, что российские военные поступают правильно, не бросая новый танк на поле боя, пока технический персонал обнаруживает и оперативно устраняет выявленные недочеты.

Ранее герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал защищенность экипажа «Арматы» преимуществом перед Abrams и Leopard. «В иностранных машинах экипаж равномерно размещен внутри корпуса, а у Т-14 — только в бронекапсуле, башня необитаема, что повышает живучесть экипажа при попадании противотанковых средств», — пояснил он.

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