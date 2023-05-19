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В США рассказали об участии российского танка «Армата» в боевых действиях

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Российский танк Т-14 «Армата» принял участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказывает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на видео, опубликованное 16 мая в западных социальных сетях, на котором заметно, как танк ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изучив ролик, MWM заключил, что Т-14 «Армата» демонстрирует исключительную живучесть, а ее снаряды способны поразить любую боевую машину ВСУ.

«Необитаемая башня позволяет разместить весь экипаж в отдельном, хорошо защищенном отсеке. Неуязвимости способствует и лобовая броня толщиной свыше 900 миллиметров в сочетании с динамической защитой "Малахит" и активной защитой "Афганит"», — говорится в публикации.

В мае обозреватель Le Figaro Шарль Лекурье заявил, что западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не справятся с российским Т-14 «Армата» в случае боевого столкновения в ходе СВО.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
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