В России создали гибернатор, позволяющий боевым дронам впадать в спячку в ожидании цели

Инструмент гибернации позволяет сократить до минимума время для подготовки аппарата к атаке, уточнили в Центре комплексных беспилотных решений

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал инструмент гибернации FPV-дронов линейки "Джокер", позволяющий беспилотным летательным аппаратам уходить в спящий режим на срок до нескольких недель после размещения на позиции для атаки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

"В ЦКБР был разработан и реализован инструмент гибернации FPV-дронов линейки "Джокер" и его топовой модели - "Ультиматум". Дрон с гибернатором может занять позицию для атаки и буквально уйти в спячку на несколько недель. В эфире спящий дрон никак себя не проявляет. Как правило, выбираются господствующие высоты, крыши зданий или других высоких сооружений. Когда придет время, ему не надо преодолевать расстояние для цели. Дрон уже на месте и все что ему нужно - это включиться и атаковать", - заявил Кузякин.

По его словам, инструмент гибернации позволяет сократить до минимума время для подготовки аппарата к атаке. "Экономится время на полет. Между включением дрона и атакой проходят считанные секунды, что не оставляет шансов на запуск систем противодействия. Один FPV-пилот может разместить, а потом "разбудить" и последовательно применить до 15 "спящих" дронов", - подчеркнул специалист.

Кузякин отметил, что ЦКБР работает на опережение технологий в области применения FPV-дронов. "Мы находимся на пороге FPV-революции в вооружениях. Сейчас, в ситуации стабильного фронта, наиболее востребованы те сценарии, которые мы видим в Telegram-каналах: удары по опорным пунктам противника и охота за бронетехникой. Но если смотреть на инструмент FPV шире и совершенствовать функционал, можно опережать противника не только в самой технике, но и в сценариях ее применения", - заявил гендиректор организации.

Глава ЦКБР уточнил, что сотрудничество с Минобороны РФ в части боевого применения FPV-систем ведется с весны 2021 года. "Первые результаты и первый боевой опыт были получены в марте 2022 года. Сейчас работа центра направлена расширение функционала и сценариев применения FPV-дронов. За все время СВО не было ни одной потери из числа FPV-пилотов, подготовленных ЦКБР", - сказал Кузякин.

Центр базируется в Жуковском, осуществляет разработку и производство FPV-дронов, а также проводит обучение специалистов. ЦКБР работает только с силовыми ведомствами. Центр находится на самофинансировании.