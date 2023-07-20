Войти
ТАСС

В России создали гибернатор, позволяющий боевым дронам впадать в спячку в ожидании цели

190
0
0
Обучение управлению FPV-дронами
Обучение управлению FPV-дронами.
Источник изображения: topwar.ru

Инструмент гибернации позволяет сократить до минимума время для подготовки аппарата к атаке, уточнили в Центре комплексных беспилотных решений

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал инструмент гибернации FPV-дронов линейки "Джокер", позволяющий беспилотным летательным аппаратам уходить в спящий режим на срок до нескольких недель после размещения на позиции для атаки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

"В ЦКБР был разработан и реализован инструмент гибернации FPV-дронов линейки "Джокер" и его топовой модели - "Ультиматум". Дрон с гибернатором может занять позицию для атаки и буквально уйти в спячку на несколько недель. В эфире спящий дрон никак себя не проявляет. Как правило, выбираются господствующие высоты, крыши зданий или других высоких сооружений. Когда придет время, ему не надо преодолевать расстояние для цели. Дрон уже на месте и все что ему нужно - это включиться и атаковать", - заявил Кузякин.

По его словам, инструмент гибернации позволяет сократить до минимума время для подготовки аппарата к атаке. "Экономится время на полет. Между включением дрона и атакой проходят считанные секунды, что не оставляет шансов на запуск систем противодействия. Один FPV-пилот может разместить, а потом "разбудить" и последовательно применить до 15 "спящих" дронов", - подчеркнул специалист.

Кузякин отметил, что ЦКБР работает на опережение технологий в области применения FPV-дронов. "Мы находимся на пороге FPV-революции в вооружениях. Сейчас, в ситуации стабильного фронта, наиболее востребованы те сценарии, которые мы видим в Telegram-каналах: удары по опорным пунктам противника и охота за бронетехникой. Но если смотреть на инструмент FPV шире и совершенствовать функционал, можно опережать противника не только в самой технике, но и в сценариях ее применения", - заявил гендиректор организации.

Глава ЦКБР уточнил, что сотрудничество с Минобороны РФ в части боевого применения FPV-систем ведется с весны 2021 года. "Первые результаты и первый боевой опыт были получены в марте 2022 года. Сейчас работа центра направлена расширение функционала и сценариев применения FPV-дронов. За все время СВО не было ни одной потери из числа FPV-пилотов, подготовленных ЦКБР", - сказал Кузякин.

Центр базируется в Жуковском, осуществляет разработку и производство FPV-дронов, а также проводит обучение специалистов. ЦКБР работает только с силовыми ведомствами. Центр находится на самофинансировании. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
10.05.2012
Медведев назначил новых главкомов ВВС и ВМФ России
18.11.2011
Министерство обороны США признало российские процедуры оценки лётной годности военно-транспортных вертолётов
26.05.2011
Проблемы с «Булавой» заставили военных модернизировать «Синеву»
11.10.2010
25 миллиардов для пятого поколения
26.02.2010
Комплексом "Искандер" в текущем году будет вооружена ракетная бригада Ленинградского военного округа
06.08.2008
Путин за усиление связей с Кубой
20.02.2008
Новое вооружение к 2011 году получат 27 частей Сухопутных войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 01:28
  • 1
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 01:23
  • 53291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:23
  • 2
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 19:49
  • 3
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам