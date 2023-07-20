В Пентагоне заявили об отсутствии необходимости задействовать подкрепление в Сирии

США располагают достаточными средствами для защиты личного состава в Сирии и не видят необходимости задействовать подкрепление, заявил 18 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне.

«У нас там есть достаточно средств для того, чтобы обеспечивать защиту», — сказал он журналистам.

Глава американского Комитета начштабов также призвал не преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии. В Пентагоне добавили, что данные трения не связаны с Украиной.

«Что касается Сирии, был некоторый рост [числа инцидентов], но я бы не стал это слишком сильно преувеличивать», — подчеркнул он.

Также Милли отметил, что имеется линия связи для избежания конфликтов, которую Центральное командование ВС США применяет каждый день, чтобы предотвратить какие-либо инциденты.

В этот день замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что международная коалиция во главе с США за сутки четыре раза нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

Днем ранее Гуринов сообщал, что за сутки было зафиксировано 12 нарушений коалицией США протоколов деконфликтации в Сирии. Он добавил, что в районе зоны Эт-Танф отмечалось три нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и разведывательным самолетом МС-12V коалиции.

За последние дни так называемая коалиция регулярно нарушает протоколы деконфликтации и проводит опасные воздушные маневры. Так, 15 июля российские силы зафиксировали еще пять нарушений данных протоколов.