Пентагон: США обсудили с союзниками планы удовлетворения потребности Киева в боеприпасах

По словам американского министра обороны Ллойда Остина, на встрече контактной групп также обсуждались планы подготовки украинских пилотов управлению истребителями F-16

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Контактная группа Запада по поставкам оружия Украине обсудила пути удовлетворения неотложной потребности Киева в боеприпасах, а также наращивание их производства. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин.

"На сегодняшней встрече мы говорили о текущих потребностях Украины, в том числе, как я сказал, о срочной потребности в боеприпасах. Мы также обсудили планы наращивания производства как на национальном уровне, так и на многостороннем уровне в рамках важной инициативы ЕС по выпуску больших объемов боеприпасов", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Пентагоне по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки Киеву оружия и военной техники. Это совещание прошло по видеосвязи.

На встрече также обсуждали планы подготовки украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщил Остин.