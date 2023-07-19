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Известия.ru

Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Шеф Пентагона Остин заявил, что США помогут Киеву создать боеспособную армию

США и их союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности страны, в том числе для создания боеспособной и современной армии, об этом заявил 18 июля глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по поддержке Киева.

«Мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно», — сказал он.

Остин подчеркнул, что Вашингтон с союзниками продолжат обучать украинских военных и поставлять армии Украины необходимое тренировочное оборудование для «создания боеспособной и профессиональной украинской армии, которая будет в состоянии защитить себя в будущем».

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Киева есть всё необходимое на поле боя.

Также она сообщила об очередном заседании контактной группы 18 июля, в ходе которого будет обсуждаться дальнейшее оказание помощи киевским властям, включающее средств противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию.

Днем ранее, 16 июля, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (республиканец от Техаса) заявил, что успешного контрнаступления со стороны Украины не может быть без дополнительных сил артиллерии и прикрытия с воздуха.

Также он посетовал на долгие поставки истребителей F-16 и еще не начавшуюся подготовку украинских пилотов. США выделили достаточно средств на помощь Украине, чтобы можно было поставить ей ATACMS, отметил политик.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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1 комментарий
№1
19.07.2023 10:14
Твою ж ты мать,"никогда такого не было и вот опять!"!

А они не обещали сделать это сразу после "революции гидности"?
Помню как Петя Порошенко пьяный постоянно рассказывал про "сильнейшую армию" в Европе.
А шо случилось?
Где эта сильнейшая армия делась,что нужно новую создавать?!
Ась?
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