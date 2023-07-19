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ТАСС

Войска РФ получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М от УВЗ

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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В Минпромторге сообщили, что предприятия оборонно-промышленного комплекса своевременно обеспечивают потребности вооруженных сил в современной и надежной технике

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские войска получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированные Т-72Б3М от концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом во вторник сообщили в Минпромторге.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса своевременно обеспечивают потребности наших вооруженных сил в современной и надежной технике. Эту работу контролирует координационный совет при правительстве Российской Федерации. Предприятия набрали хороший темп, в частности, "Уралвагонзавод" нарастил темпы производства за последний год более, чем в три раза, и сейчас поставил очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированные Т-72Б3М в российские войска. При этом такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО", - говорится в сообщении.

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов отметил, что концерн качественно и в срок выполняет задачи, которые ставит перед ним государство в деле обеспечения армии надежной военной техникой. "Это доказывают неизменно хорошие оценки, которые получает бронетехника "Уралвагонзавода" от военных, участвующих в специальной военной операции", - подчеркнул он. 

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Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
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Потапов Александр
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