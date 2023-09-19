Россия возобновит выпуск газотурбинных танков

День танкиста отметили горячими новостями от промышленности и из зоны спецоперации

Параллельно с постановкой выпуска танков следующего поколения Т-14 «Армата» оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России решает задачи по наращиванию производства машины предыдущей генерации Т-90М «Прорыв» и возобновлению сборки газотурбинных танков Т-80БВМ. Новая информация об этих направлениях пришла накануне и в ходе празднования Дня танкиста, отмечаемого в нашей стране ежегодно 10 сентября.

Поздравляя личный состав, министр обороны России Сергей Шойгу отметил: «Высокой оценки заслуживают действия экипажей боевых машин в ходе проведения специальной военной операции: они демонстрируют на передовой несгибаемый боевой настрой и настойчивость в достижении поставленных целей». Глава военного ведомства подчеркнул, что приоритетом для отечественной промышленности должна быть «работа по созданию и совершенствованию бронетанковой техники с использованием самых современных технических решений и передовых технологий».

А самой обсуждаемой новостью, появившейся в День танкиста, стало заявление генерального директора концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Потапова. Согласно сообщению государственного агентства ИТАР-ТАСС, он сказал, что предприятие прорабатывает возможность выпуска танков Т-80БВМ. Речь идет о запуске производства «с нуля», поскольку никогда ранее УВЗ именно эту модификацию бронетехники семейства Т-80 не производил. В период с 1976 года до конца советского периода на заводе в Омске выпускался Т-80БВ, и несколько сот таких машин сохранились в воинских частях и складах долговременного хранения. Начиная с 2019 года они возвращаются на предприятие для ремонта с модернизацией, превращаясь в Т-80БВМ.

Переделки довольно масштабные, включают капремонт или замену силового агрегата (с увеличением мощности до 1250 л.с.), установку дополнительной броневой и динамической защиты, существенное обновление системы управления огнем. Экипажи Т-80БВМ, задействованные в зоне специальной военной операции (СВО), хвалят обновленные машины, отмечая высокую точность огня, защищенность и прекрасные разгонные (до 70 км/ч) и маневренные характеристики, превосходящие таковые дизельных танков. Похоже, все имеющиеся Т-80БВ в обозримой перспективе завершат модернизацию. По словам Потапова, главный заказчик поставил перед промышленностью задачу по постановке производства Т-80БВМ. «Мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей», – сказал Потапов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Модернизированные Т-80БВМ поступают в воинские части с 2021 года, с началом СВО темпы возросли. Отражая опыт боев на Украине, внесены дополнительные улучшения. Омский завод транспортного машиностроения перешел на вариант 2022 года со штатным быстросъемным модулем динамической защиты «Крыша». Кроме того, вместо «Сосны-У» устанавливается тепловизионный прицел 1ПН96МТ, борта машины дополнительно защищены динамической защитой в металлическом корпусе, усилена защита лобовой части. На фронте отмечается появление отдельных образцов с модульной системой борьбы с беспилотными летательными аппаратами – от прочих они выделяются специальными антеннами на магнитной основе.

Вместе с вновь изготовленными УВЗ дизельными танками Т-90М модернизированные Т-80БВМ представляют наиболее грозных соперников западной бронетехнике в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они выгодно отличаются от германских Leopard-2 и британских Challenger-2 возможностью вести стрельбу не только пушечными снарядами, но и управляемыми ракетами, запускаемыми из ствола 125-мм танкового орудия с последующим наведением лазерным лучом. Это повышает дальность эффективного поражения с 1,5–2 до 4–5 км.

Танки Leopard-2 применяются на южном участке фронта с июня, когда началось так называемое «летнее контрнаступление» ВСУ. К настоящему времени уничтожено полтора десятка германских машин. Оказались несостоятельными ожидания экспертов из стран НАТО о том, что ввод в бой новых западных танков приведет к дуэлям с российскими Т-72Б3/М, Т-80БВ/М и Т-90А/М и продемонстрирует превосходство западной бронетехники в точности и силе огня. На практике подобные случаи крайне редки. Большинство «леопардов» уничтожено авиацией, артиллерией, противотанковыми комплексами, либо подорвались на минах. Среди причин первых потерь был и пожар, вызванный точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Большие надежды эксперты стран НАТО возлагали на ввод в бой танков английской разработки и производства типа Challenger (в переводе на русский – «соперник»).

Великобритания передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 образцов Challenger-2 в январе и завершила обучение экипажей в марте, однако украинские военачальники не применяли эту технику в ходе «летнего контрнаступления», дожидаясь некого благоприятного момента для лучшего медийного эффекта. Согласно ожиданиям киевского режима, таковой наступил в начале осени, когда передовые части ВСУ с боем вошли в Работино. Однако выдать занятие покинутой жителями полностью разрушенной деревни за триумф британского оружия не получилось: вскоре после появления на фронте один Challenger-2 попал в объектив кинокамеры украинских военнослужащих, транслирующих в эфир видео про обстановку в Работино: на его выгоревшем корпусе лежала башня, сорванная внутренним взрывом, – детонировал боезапас.

Второй 64-тонный гигант сгорел в результате поражения огнем российских войск, держащих оборону в районе Работино. Об этом 8 сентября сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Сводка МО РФ по событиям первых восьми дней осени на Запорожском направлении содержит следующий фрагмент: «В ходе ожесточенных боев уничтожено более 845 украинских военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании».

Со своей стороны глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов выдал подробности: «Второй танк Challenger-2 с одного выстрела подбил российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Вскоре было распространено видео с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запечатлевшего момент попадания изделия 9М133 в цель с последующим ее детонационным подрывом.

Осознав невозможность отрицания достоверности выложенных в интернете видеокадров, Великобритания признала потерю «соперников» на Украине, но при этом отметила, что члены экипажей сумели вовремя покинуть пораженную машину и остались живы. Комментируя события под Работино, журнал Military Watch Magazine пишет: «Ввиду истощения арсеналов ВСУ… появляются все более настойчивые призывы к поставке дополнительного количества западной бронетехники, а также вопросы относительно эффективности этой техники в противоборстве Украины с Россией». Авторы публикации отмечают, что российские войска продемонстрировали способность уничтожать бронемашины разработки стран НАТО не только при помощи авиации, но даже переносными противотанковыми средствами. Отмечается, что один Challenger-2 подбила ракета «Вихрь», выпущенная с вертолета Ка-52, второй – 9М133 комплекса «Корнет». Факт уничтожения «соперников» подвигает США к пересмотру практики поставок вооружения ВСУ, в том числе в результате отрицательного «медийного эффекта», что вызывает тревогу в Вашингтоне.

Отмечая вклад военнослужащих бронетанковых войск в срыв «летнего контрнаступления» ВСУ, пресс-служба МО РФ в заявлении от 10 сентября утверждает следующее: «Важнейшим показателем профессионализма российских танкистов является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя при освобождении новых регионов в ходе специальной военной операции, а танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга. В ходе СВО 11 выпускникам Казанского высшего танкового командного училища присвоено звание Героя Российской Федерации». Несмотря на развитие военной тактики и стратегии, появление новых форм и способов ведения боевых действий, бронетанковые соединения по-прежнему призваны выполнять важнейшую роль на поле боя, и их ничем нельзя заменить – отмечается в документе.

Владимир Карнозов