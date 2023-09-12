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Газета.ru

"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80

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Танк Т-80
Танк Т-80.
Источник изображения: Константин Морозов/РИА Новости

«Уралвагонзавод» перезапустит производство танков Т-80

Концерн «Уралвагонзавод» возобновит создание танков Т-80, впервые поступивших на вооружение Советской армии еще в 1976 году. Модернизированные версии машины хорошо показали себя в ходе военной операции на Украине, поэтому было принято решение о серийном производстве, сообщил концерн. Перед СВО на складах Минобороны находилось примерно три тысячи "восьмидесяток". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

В России планируют возобновить серийное производство новых танков Т-80, заявил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Машины хорошо показали себя в ходе спецоперации на Украине, поэтому их число было решено увеличить.

"Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", - сказал Потапов в эфире телеканала "Звезда".

Т-80

Танк Т-80 выпускали в СССР на «Омском заводе транспортного машиностроения". Впервые он поступил на вооружение Советской армии в 1976 году. Машину выгодно отличала возможность применения единой газотурбинной силовой установки, за что ее назвали "летающей".

Самая современная модификация - Т-80БВМ - в настоящее время находится на вооружении Российской армии. Модернизацию и капитальный ремонт ранее выпущенных Т-80 также осуществляют на Омском заводе транспортного машиностроения (входит в УВЗ).

Модернизированная версия оснащена 125-мм пушкой и может вести стрельбу управляемыми ракетами. У современного Т-80 многоканальный прицел, доработанный газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с., а также стабилизатор вооружения.

Перед СВО сообщалось, что на складах Минобороны находилось примерно три тысячи "восьмидесяток", которые составляли стратегический резерв.

Самый главный танк

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал Т-80 основным боевым танком Российской армии. Его главная особенность состоит в том, что двигатель может быть как дизельным, так и газотурбинным.

«Газотурбинный двигатель хорош тем, что он тихий и не боится климатических условий. Все остальные характеристики у танка точно такие же, как и в Т-72. Дальность прямого выстрела примерно три тысячи метров. Стреляет ракетой. Вес в пределах 40 тонн. А вот скорость приличная - до 80 км/ч», - отметил эксперт.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предложил в будущем оснастить Т-80 современными средствами защиты от ракетных ударов и атак беспилотников.

«Я думаю, нужно ставить самые современные средства защиты от ракетных ударов и ударов беспилотников. Можно многое оставить как есть, но от этих ударов надо совершенствовать средства защиты, причем в любых танках, не только на Т-80. Это сейчас главное. Можно вооружать танки собственными беспилотниками», - сказал он в беседе с News.ru.

Танки Т-72Б3 и Т-90М

В июле Минпромторг сообщил, что «Уралвагонзавод» поставил в войска новую партию танков Т-72Б3 и Т-90М, нарастив темпы производства за последний год более, чем в три раза.

Т-72Б3 является основным российским боевым танком и основой танкового парка Российской армии, ставший альтернативой Т-90А. Т-90М является глубоко модернизированной версией Т-90А, и на данный момент является наиболее современным российским танком, за исключением Т-14.


Леонид Цветаев

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