"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80

«Уралвагонзавод» перезапустит производство танков Т-80
Концерн «Уралвагонзавод» возобновит создание танков Т-80, впервые поступивших на вооружение Советской армии еще в 1976 году. Модернизированные версии машины хорошо показали себя в ходе военной операции на Украине, поэтому было принято решение о серийном производстве, сообщил концерн. Перед СВО на складах Минобороны находилось примерно три тысячи "восьмидесяток". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".
В России планируют возобновить серийное производство новых танков Т-80, заявил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Машины хорошо показали себя в ходе спецоперации на Украине, поэтому их число было решено увеличить.
"Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", - сказал Потапов в эфире телеканала "Звезда".
Т-80
Танк Т-80 выпускали в СССР на «Омском заводе транспортного машиностроения". Впервые он поступил на вооружение Советской армии в 1976 году. Машину выгодно отличала возможность применения единой газотурбинной силовой установки, за что ее назвали "летающей".
Самая современная модификация - Т-80БВМ - в настоящее время находится на вооружении Российской армии. Модернизацию и капитальный ремонт ранее выпущенных Т-80 также осуществляют на Омском заводе транспортного машиностроения (входит в УВЗ).
Перед СВО сообщалось, что на складах Минобороны находилось примерно три тысячи "восьмидесяток", которые составляли стратегический резерв.
Самый главный танк
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал Т-80 основным боевым танком Российской армии. Его главная особенность состоит в том, что двигатель может быть как дизельным, так и газотурбинным.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предложил в будущем оснастить Т-80 современными средствами защиты от ракетных ударов и атак беспилотников.
«Я думаю, нужно ставить самые современные средства защиты от ракетных ударов и ударов беспилотников. Можно многое оставить как есть, но от этих ударов надо совершенствовать средства защиты, причем в любых танках, не только на Т-80. Это сейчас главное. Можно вооружать танки собственными беспилотниками», - сказал он в беседе с News.ru.
Танки Т-72Б3 и Т-90М
В июле Минпромторг сообщил, что «Уралвагонзавод» поставил в войска новую партию танков Т-72Б3 и Т-90М, нарастив темпы производства за последний год более, чем в три раза.
Т-72Б3 является основным российским боевым танком и основой танкового парка Российской армии, ставший альтернативой Т-90А. Т-90М является глубоко модернизированной версией Т-90А, и на данный момент является наиболее современным российским танком, за исключением Т-14.
Леонид Цветаев