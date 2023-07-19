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ТАСС

УВЗ продолжает улучшать защиту экипажа у танков серий Т-90, Т-80 и Т-72 с учетом опыта СВО

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Т-72Б3М
Т-72Б3М.
Источник изображения: militarynews.ru

Последней модификацией танков семейства Т-72 является Т-72Б3М

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") продолжают улучшать тактико-технические характеристики танков семейств Т-72, Т-80 и Т-90, необходимые для защиты экипажа. Об этом заявил генеральный директора концерна Александр Потапов.

"Сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий концерна "Уралвагонзавод" была проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя", - приводит пресс-служба Минпромторга слова Потапова.

Последней модификацией танков семейства Т-72 является Т-72Б3М. По сравнению с предшественниками боевая машина обладает улучшенными характеристиками, оснащена новейшим вспомогательным оборудованием и более мощным вооружением, основу которого составляет пушка калибра 125 мм с улучшенной баллистикой и ресурсом. В семействе Т-80 самой совершенной на сегодня является Т-80БВМ - модернизированный вариант танка Т-80БВ. Машина оснащена многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", более совершенным 125-миллиметровым орудием 2А46М-4, доработанным газотурбинным двигателем, динамической защитой "Реликт". Самой совершенной машиной семейства Т-90 является танк Т-90М "Прорыв", наиболее приспособленный к действиям в условиях современного боя. 

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Продукция
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Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
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Минпромторг РФ
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