Пентагон сообщил о наличии всего необходимого у ВСУ для контрнаступления

Спикер Пентагона Сингх допустила возможность поставок Украине ракетных комплексов ATAMCS

Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Украины есть всё необходимое на поле боя. Об этом 17 июля заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

«У них (Вооруженных сил Украины. — Ред.) есть всё необходимое для контрнаступления. <...> Что касается ATACMS, мы не снимаем ничего с повестки. Но прямо сейчас мы продолжаем работать с тем, что уже поставляли Украине», — сказала она.

Также она сообщила об очередном заседании контактной группы 18 июля, в ходе которого союзники и партнеры обсудят дальнейшее оказание помощи киевским властям, которые могут включать средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию.

«Ничего не снимается с повестки. Но, повторюсь, мы уверены в возможностях (ВСУ. — Ред.) и вооружениях, которые мы смогли предоставить Украине, чтобы она была успешной на поле боя», — добавила Сингх.

Накануне председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (республиканец от Техаса) заявил, что успешного контрнаступления со стороны Украины не может быть без дополнительных сил артиллерии и прикрытия с воздуха.

Также он посетовал на долгие поставки истребителей F-16 и еще не начавшуюся подготовку украинских пилотов. Маккол добавил, что США выделили достаточно средств на помощь Украине, чтобы можно было поставить ей ATACMS.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

11 июля газета The New York Times сообщила, что в администрации президента Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.