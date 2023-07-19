В Пентагоне сообщили об отправке F-16 и F-35 в Ормузский пролив

Пентагон: США отправят авианосец с истребителями F-16 и F-35 в Ормузский пролив

США планируют направить дополнительные истребители F-35 и F-16 вместе с авианосцем в зону Ормузского пролива на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 17 июля, в ходе брифинга сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, мероприятие транслировал Пентагон на своем сайте.

«В ответ на несколько последних тревожных событий в Ормузском проливе министр обороны приказал отправить авианосец USS Thomas Hudner с истребителями F-35 и F-16 в зону ответственности Центрального командования», — заявила Сингх.

По ее словам, переброска военной техники осуществляется с целью обеспечения интересов США и защиты судоходства в регионе. Кроме того, она заявила, что 5 июля Иран якобы предпринял попытку захвата двух танкеров в районе пролива.

Ранее, 29 апреля, президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что присутствие американских военных на Ближнем Востоке нарушает безопасность в регионе. По его словам, американцы «думают о своих интересах, а не об интересах стран региона».

27 апреля Военно-морские силы (ВМС) США сообщили, что иранские корабли задержали танкер в Оманском заливе. По данным 5-го флота США, иранские силы задержали судно в международных водах. Тегеран эту информацию не комментировал.

До этого, 20 апреля, ВМС Ирана принудили выйти на поверхность атомную подводную лодку США USS Florida, которая пыталась пересечь Ормузский пролив. Как заявили в Тегеране, «подводный» путь был выбран неспроста: американцы пытались как можно «тише» и аккуратнее преодолеть пролив.