У ЕС нет плана приема Украины в свои ряды. На это уйдут годы

Вступление Украины в Евросоюз в лучшем случае займет годы, пишет WSJ. На саммите в Вильнюсе члены НАТО вновь не смогли порадовать Киев приглашением в альянс. Несмотря на поддержку Брюсселя, его путь в ЕС будет столь же ухабистым, поскольку реалистичного плана для этого "на столе пока нет".

На прошлой неделе Украина потерпела неудачу, попытавшись добиться вступления в НАТО в ускоренном порядке. И, несмотря на заверения, звучащие со стороны Брюсселя, ее путь к членству в Евросоюзе выглядит столь же ухабистым.

Летом прошлого года Евросоюз официально предоставил Украине статус кандидата на вступление в блок, открыв ей путь к возможному членству, – это является одной из важнейших целей, которую Зеленский стремится достичь для своей страны. Многие чиновники и лидеры Евросоюза называют перспективу присоединения Украины к блоку необходимостью, важнейшим условием для интеграции Киева в западные институты, как бы ни сложились его отношения с НАТО в будущем.

Тем не менее в лучшем случае пройдут годы, прежде чем Украина сможет присоединиться к Евросоюзу.

Украина знает, что для получения членства в ЕС она должна провести масштабные и политически сложные реформы, направленные на укрепление демократических институтов, обеспечение независимости судебной системы и решение проблемы коррупции.

Однако есть еще один вопрос, которому уделяется гораздо меньше внимания, и заключается он в том, насколько должен измениться сам Евросоюз, если он хочет интегрировать Украину – а также, возможно, Молдавию, Грузию и несколько балканских стран – в ближайшие годы.

Если такое расширение все же произойдет, ЕС необходимо будет согласиться на пересмотр своих расходов и на внесение изменений в процесс принятия решений. Некоторые лидеры, в первую очередь президент Франции Эммануэль Макрон, утверждают, что для успешного расширения может потребоваться более масштабная реорганизация блока, в рамках которой государства-члены окажутся на разных уровнях экономической и политической интеграции.

"Есть мнение, что вступление Украины в Евросоюз является геополитическим императивом, однако это вовсе не означает, что оно произойдет, – сказал Фабиан Зулег (Fabian Zuleeg), исполнительный директор Центра европейской политики в Брюсселе. – Пока никаких реалистичных планов нет".

Для Украины ставки чрезвычайно высоки. Если Киев не сможет вступить в Евросоюз – особенно если к тому же у него не получится вступить в НАТО, – он останется в стороне от западных институтов и будет крайне уязвим перед влиянием Москвы на десятилетия вперед, чем бы ни завершился текущий конфликт между Россией и Украиной. Скорее всего, украинцы воспримут это как страшное предательство, которое поставит под угрозу жизнеспособность их нынешнего прозападного правительства.

Тем не менее вступление в Евросоюз — даже для стран, не находящихся в состоянии военного конфликта и имеющих более крепкую экономику, – является очень тяжелым процессом, требующим многолетних усилий по внедрению норм и законов ЕС. Кроме того, идея расширения союза утратила свою привлекательность среди жителей Западной Европы еще до начала текущего российско-украинского конфликта. Осознание, что новые члены блока, такие как Венгрия, постепенно отступают от демократических норм, сделало мысли о дальнейшем расширении гораздо менее соблазнительными.

Следующие шаги Украины ясны. Евросоюз поставил перед Киевом семь задач, которые необходимо выполнить для начала переговоров о вступлении. Первоначальный отчет, обнародованный в июне, продемонстрировал прогресс в большинстве областей, в том числе в вопросе украинских законов о СМИ и независимости Конституционного суда страны.

Осенью Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, представит официальный отчет о ходе реформ. По словам дипломатов, если все сложится хорошо, у лидеров блока появятся веские основания для того, чтобы в декабре договориться о начале переговоров.

За последние несколько недель европейские чиновники также начали дискуссии по вопросу о том, какими именно последствиями может обернуться расширение блока. Министры стран Евросоюза обсудили этот вопрос в июне в Швеции, которая в то время председательствовала в ЕС.

Неделю спустя на полях саммита в Брюсселе, 10 лидеров Евросоюза, включая Макрона, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и канцлера Германии Олафа Шольца, провели встречу за завтраком, чтобы обсудить этот вопрос. Ожидается, что лидеры блока вернутся к этой теме на октябрьском саммите.

Дипломаты, участвовавшие в переговорах, говорят, что до сих пор дискуссии были сосредоточены на вопросах, требующих решения. Уже есть и некоторые предварительные выводы.

Во-первых, у государств-членов нет практические никакого желания вносить изменения в действующие договоры Евросоюза, чтобы в дальнейшем можно было корректировать то, как члены блока ведут дела. Внесение изменений в соглашения, скорее всего, потребует проведения национальных референдумов, чего большинство лидеров хотят избежать.

Во-вторых, стало ясно, что государствам-членам нужно начать принимать решения уже в ближайшие пару лет, чтобы подготовить почву для расширения в следующем десятилетии. В первую очередь это касается переговоров по следующему многолетнему бюджетному плану Евросоюза, которые, вероятно, начнутся в 2025 году.

Многие другие вопросы тоже остаются без ответа. И неспособность найти решения может замедлить или вовсе поставить крест на надеждах Украины вступить в Евросоюз.

Самыми серьезными вызовами станут деньги, управление и сам процесс расширения.

Вступление Украины, чья экономика составляет примерно одну пятую от экономики соседней Польши и в основном является аграрной, повлечет за собой серьезную корректировку самых крупных статей расходов Евросоюза, а именно расходов на поддержку сельского хозяйства и на гранты для более бедных регионов ЕС. На эти нужды блок тратит около двух третей своего семилетнего бюджета, общая сумма которого составляет более 1,35 триллиона долларов.

Некоторые европейские чиновники предполагают, что вступление Украины в блок, согласно действующим правилам, превратит все остальные страны ЕС в чистых доноров бюджета. В настоящее время каждое государство-член вносит в бюджет некую сумму, но более бедные страны получают от Евросоюза гораздо больше, чем они платят. У каждого государства-члена есть право вето на расширение и на следующий бюджет блока.

"Если вы хотите принять такое крупное государство, как Украина, вам придется менять всю архитектуру Евросоюза, – сказал Штефан Майстер (Stefan Meister) из Германского совета по международным отношениям. – Нужно будет изменить всю систему субсидирования, которая является наиболее привлекательным аспектом членства в ЕС".

После расширения блоку также придется пересмотреть процесс принятия совместных решений, потому что уже сейчас, когда в его состав входят 27 членов, делать это довольно сложно. Некоторые решения в Евросоюзе принимаются квалифицированным большинством голосов, что лишает членов права вето. Однако многие важнейшие политические решения должны приниматься единогласно.

В своем выступлении в августе прошлого года Шольц сказал, что расширение Евросоюза потребует положить конец практике наложения вето на внешнеполитические решения и решения в сфере налогообложения.

"В решениях вопросов, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето, возрастает с каждым новым государством-членом, – отметил Шольц в своем выступлении в Праге. – Любой, кто считает иначе, попросту отрицает реальность".

Те идеи, которые требуют единогласного решения, зачастую вызывают массу споров. Небольшие государства-члены уже давно научились сопротивляться решениям большинства в вопросах обороны и безопасности. Ирландия, где находится несколько иностранных международных компаний, возглавила сопротивление усилиям по упразднению права вето в области налоговой политики.

Евросоюзу также придется решить, стоит ли ему пытаться принять Украину и всех остальных претендентов на членство одновременно. В этом случае страны, которые будут проводить реформы в ускоренном темпе, будут вынуждены ждать отстающих. Но европейские чиновники волнуются, что, если проводить процесс расширения блока в несколько раундов, государства, которые будут двигаться к членству более медленными темпами, окажутся уязвимыми перед угрозами и вмешательством со стороны России.

Более фундаментальные дебаты касаются того, каким образом должно происходить расширение.

Новым членам, вероятно, придется согласиться с довольно продолжительными переходными периодами, по окончанию которых они смогут стать полноправными членами Евросоюза. Этот прецедент был создан в 2004 году, когда Польша и остальные новые члены согласились на многолетнее ограничение права своих граждан на работу в других странах блока.

Некоторые политики, включая Макрона, придерживаются более радикальной позиции в вопросе расширения Евросоюза, настаивая на том, что разные государства должны иметь разную степень интеграции, а также разные права и обязанности внутри блока, – эта концепция может подорвать единый европейский рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

"Да, блок нужно расширить. Да, необходимо тщательно переосмыслить его в части управления, – сказал Макрон, выступая в Словакии в мае. – Да, несомненно, необходимо его обновить, чтобы создать несколько форматов и прояснить каждую из его целей".

Автор статьи: Лоуренс Норман (Laurence Norman)