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Гигагерцевый осциллограф начнут выпускать в России в 2024 году. Обещают, что он будет недорогим

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Сборка высокоточных осциллографов.
Сборка высокоточных осциллографов.
Источник изображения: РИА «Новости» / Максим Богодвид.

В 2024 году в России будет запущено серийное производство отечественного осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца. Правда, собирать его будут из «покупной» компонентной базы.

У нас уже проект на финальной стадии, в следующем году планируем серийное производство. Сейчас будем делать опытную партию, проходить испытания с целью утверждения типа и в следующем году запускать уже поставку, — руководитель центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев.

Со слов учёного, в приборе будет использоваться «покупная» электронная компонентная база с простыми компонентами, а выдающиеся характеристики будут достигаться за счёт «математической обработки сигналов и архитектуры прошивки программируемой логики».

Ориентировочная стоимость гигагерцевого осциллографа — не более одного миллиона рублей. Также Станислав Гусев анонсировал работы по созданию защищённого осциллографа, он может появиться через 2–2,5 года.

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Страны
Россия
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