Defense One: армия США заключила контракт с Global Military Products на поставку Киеву снарядов из Болгарии

ЦАМТО, 17 июля. Армия США заключила с американской компанией Global Military Products контракт стоимостью 402 млн. долл. на поставку Украине снарядов натовского калибра 155 мм из Болгарии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Defense One со ссылкой на данные о закупках.

"Снаряды будут закупаться в Болгарии", – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что поставки, предположительно, должны были начаться в марте. Кроме того, они уже запланированы и на следующий год.

По мнению экспертов, за 402 млн. долл. можно приобрести порядка 800 тыс. снарядов калибра 155 мм, однако с учетом сопутствующих услуг стоимость одного снаряда может быть выше.

Ранее Минобороны США заключило контракт с Global Military Products на закупку и поставку Украине до конца мая 2024 года ЗСУ Gepard на сумму 118,3 млн. долл.