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Военное обозрение

Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя

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Источник изображения: topwar.ru

Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя. С таким заявлением выступил генерал Дуглас Симс, отвечающий за военные операции США.

Генерал выступил на очередном брифинге в Белом доме заявив, что ситуацию на Украине смогут изменить танки Abrams, которые в скором времени получит украинская армия. По мнению Симса, контрнаступление идет трудно, потому что ВСУ якобы используют новые методы и вооружения под постоянными обстрелами и бомбардировками. Продвижение идет с "большими затратами сил", но американские танки должны помочь изменить ситуацию не поле боя. Очень "смелое" утверждение американца учитывая, что российские войска уже развенчали один миф о "лучших" в мире танках Leopard, которые прекрасно горят после попаданий. Да и чем могут помочь ВСУ тридцать американских танков, которым требуется специальное обслуживание и топливо.

Проводить это [контрнаступление] - очень и очень сложно. Однако - не невозможно. По моему мнению, то, что мы видим со стороны украинцев, - это действительно можно назвать большим масштабом, это очень обширное поле боя

- заявил Симс.

Ранее в таком же ключе высказался и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, танк Abrams якобы является "самым лучшим" в мире и его появление на поле боя на Украине сможет изменить ситуацию в пользу украинской армии.

Я считаю, что танк M1 Abrams – лучший в мире, есть и некоторые другие хорошие, например, Leopard 2. Когда (на Украину) доставят один танк Abrams, разница будет заметна

- заявил генерал.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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