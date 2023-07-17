Украинцы массово отказываются от службы в ВСУ. Вот что их за это ждет

Граждане Украины мужского пола выдумывают различные методы уклонения от мобилизации, пишет "Украинская правда". Некоторые игнорируют повестки, кто-то не является в воинскую часть, другие бегут за границу в женском платье или по поддельным документам. За отказ от службы власти грозят суровыми наказаниями.

"Где раздают повестки" – каналы с такими названиями до сих пор можно увидеть в соцсетях. Военнообязанные, уклоняющиеся от мобилизации, не устают придумывать различные методы "откоса" от службы.

Некоторые мужчины игнорируют повестки от военкоматов, а кто-то "теряется" на пути к воинской части.

Также уклонисты проявляют креативность при пересечении границы – переодеваются в женщин или детей, приписывают себе детей, которых нет, или прячутся под одеялами в чужих автомобилях.

В таких случаях мужчин обычно наказывают не за уклонение от мобилизации, а за попытку незаконного пересечения границы.

Какое же наказание предусмотрено за нарушение закона о мобилизации, и какой является реальная судебная практика на Украине?

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Самой распространенной и актуальной в условиях конфликта является статья 336 – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком – и в наших реалиях так случается очень часто.

Испытательный срок, который в народе называют "условным", может длиться от шести месяцев до трех лет, но самый распространенный – от года до двух.

"Большинство решений – очень лайтовые (не существенные). Суд учитывает, что это нетяжкое правонарушение, что военнообязанный признал свою вину, сотрудничал со следствием, ничего не отрицал – их признают виновными, и в 90% случаев назначают испытательный срок по 75 статье уголовного кодекса.

Теоретически могут направить на общественные работы, но я видел только одно такое дело", – говорит адвокат Андрей Новак.

Человек, получивший испытательный срок, должен выполнять возложенные на него обязанности (отмечаться у участкового) и не совершать других уголовных правонарушений.

Если же он совершит новое преступление – испытательный срок отменят, и человек будет отбывать заключение.

Как наказывают уклонистов? Судебная практика

Случаи бывают разные. За одну неявку в военкомат предусмотрена административная ответственность, но если военнообязанный не прибыл на пункт сбора или сбежал по дороге в воинскую часть – это уже криминал.

Приговор зависит от многих факторов, ведь суд также учитывает смягчающие обстоятельства (например, искреннее раскаяние) и отягчающие обстоятельства (например, сопротивление при вручении повестки).

А если мужчина не только отказывается от службы, но и дерется с представителями военкомата – может добавиться и другая уголовная статья (например, за сопротивление представителю власти или за нанесение телесных повреждений).

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Очень часто "криминальные" приговоры заканчиваются испытательным сроком, но бывают случаи, когда уклонист попадает в тюрьму.

Рассмотрим различные случаи уголовных дел.

Обвинительные приговоры

Реальное заключение

На Житомирщине уроженец Донецкой области получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации.

Мужчина прошел медкомиссию, его признали годным, и он не возражал. Но через десять дней не явился на пункт сбора для отправки в ВСУ.

Мужчина признал вину полностью. В то же время суд не поверил в искреннее раскаяние. Ему назначили три года лишения свободы.

На Волыни судили уроженца Соледара Донецкой области, который уклонился от мобилизации. Обвиняемый пояснил суду, что был ранен и потерял все нажитое имущество, поэтому решил не идти в армию.

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Обвиняемый вину признал полностью, раскаялся… и получил три года заключения.

Условный срок

Уроженец Днепра явился по вызову в военкомат.

Врачебная комиссия признала его годным к военной службе. Мужчине объяснили, что его призовут в ВСУ, и вручили повестку. Однако он отказался от ее получения и собственноручно написал заявление об отказе от мобилизации.

Суд признал, что таким образом мужчина "уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации", и назначил четыре года лишения свободы, которые затем заменили испытательным сроком продолжительностью один год.

Более интересный случай произошел в Закарпатье. Отец двоих детей "потерялся" по дороге в воинскую часть. Мужчина не признал вину и объяснил суду, что ехал на автомобиле, когда его остановили и насильно вручили повестку.

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Суд признал, что рассказы обвиняемого "нелогичны, непоследовательны и не основаны на поведении разумного человека". Его признали виновным, назначив четыре года тюрьмы. Однако затем суд освободил "потерявшегося" призывника от отбывания наказания и назначил три года условно.

Приговоры с условными сроками достаточно однотипны. Однако интересно выяснить, какие объяснения уклонисты дают суду. Самая распространенная причина – страх за собственную жизнь и здоровье.

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Оправдательные приговоры

Существуют и оправдательные приговоры. В частности, в отношении верующих, которым запрещено пользоваться оружием.

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"В период военного положения нет такой вариации как „альтернатива военная служба‟, но желание проходить ее не может расцениваться как уклонение от мобилизации", – объясняет Андрей Новак.

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Освобождает ли судимость от дальнейшей мобилизации?

Нет. Уклонение от мобилизации является нетяжким преступлением.

"Привлечение к мобилизации по такой статье не означает, что мужчина уже не может быть мобилизован. В теории, если ему снова вручат повестку, его могут мобилизовать.

Поскольку это не тяжкое преступление, нарушителей также не снимают с воинского учета. Если тяжкое или особо тяжкое преступление (убийство, групповое ограбление и т.д.), нарушителей снимают с воинского учета и не мобилизуют, но они также не могут пересечь границу", – говорит юрист.

Автор: Елена Барсукова