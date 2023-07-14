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НТК Звезда

Домашний хлеб и рассольники: какое меню предлагают российским бойцам на полевых кухнях в зоне СВО

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Военные получают все необходимое, включая свежую выпечку.

Российские военнослужащие, находящиеся на передовой, полностью обеспечены всем необходимым благодаря непрерывному материально-техническому обеспечению (МТО). В одном из мест дислокации российских бойцов поставили хлебозавод, полевую кухню, столовую, комнату бытового обслуживания, баню и другие важные в полевых условиях объекты.

Благодаря полевой кухне бойцы получают полноценное горячее питание. Обеспечены они и свежей выпечкой - пекари пекут для них домашний хлеб, за сутки могут произвести несколько тонн. Повар Дмитрий рассказал о рационе военнослужащих и отметил, что за все время работы кухни не поступило ни одной жалобы.

«Рацион кухни состоит из первого блюда, второго и третьего. Чай с лимоном, каши. В качестве первого блюда - рассольники, свекольники. Готовим с разными видами мяса. Жалоб нет», - рассказал Дмитрий.

Командование подразделения следит за обеспечением лагеря, его автономностью и скрытностью пребывания в зоне спецоперации.

Ранее Минобороны рассказало, как военнослужащие в зоне СВО отмечают священный праздник пасхи. В эти дни позиции подразделений объезжают священнослужители. Они проводят молебны и поздравляют бойцов.


Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.


Аренда полевой кухни в Москве

Для заказа полевой кухни в Москве можно обратиться в военный кейтеринг "KP125.ru". Организация готова предоставить не только саму установку, но и всё, что необходимо для её функционирования, а также обслуживающий персонал.

Полевая кухня в Москве для массового общественного мероприятия. С её помощью можно быстро накормить гостей, которые наверняка будут не против отведать солдатскую пищу на свежем воздухе.

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Страны
Россия
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