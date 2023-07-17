В конгрессе США отклонили поправки о запрете поставок кассетных боеприпасов и снижении объёмов военной помощи Украине

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В американском конгрессе прошло голосование по тематике предоставления Украине кассетных боеприпасов. Голосование обращает на себя особое внимание уже в связи с тем, что тематику поставки кассетных снарядов Украине подняли власти самих США, потом Байден заявил, что поставлять кассетные боеприпасы «будут и другие страны», а теперь в конгрессе решили голосовать по вопросу поставок.

Так, в рамках голосования обсуждалась поправка к бюджету, которая предусматривала бы запрет на поставку для нужд Украины кассетных снарядов калибра 155 мм.

Голоса в палате представителей разделились следующим образом: за запрещающую поправку выступили 147 конгрессменов, 276 проголосовали против. Одновременно с этим в палате представителей США отклонили законодательную инициативу снизить объёмы военной помощи Киеву на следующий финансовый год.

Таким образом, США сами себе разрешают поставлять кассетные боеприпасы киевскому режиму, а также продолжать наращивать объёмы производства военной техники и боеприпасов американскими компаниями под видом «неснижающейся заботы об Украине».

Несколько дней назад стало известно, что ВСУ уже начали применять кассетные боеприпасы в зоне вооружённого конфликта.