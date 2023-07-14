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ТАСС

В Киеве хотят, чтобы страны G7 с ядерным оружием отдавали Украине такую помощь при угрозе

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Глава СНБО Украины Алексей Данилов
Глава СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: Valentyn Ogirenko/Reuters

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, "ядерное оружие - это как раз та вещь, которую, к большому сожалению, пугаются на Западе"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украинскому руководству очень важно, чтобы владеющие ядерным оружием страны Группы семи (G7), с которыми Киев собирается заключить двусторонние соглашения в сфере безопасности, передавали ему такую помощь в случае возникновения угрозы Украине. Об этом заявил в эфире телеканала "Рада" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Это была ключевая вещь - когда мы будем иметь с каждым членом "семерки" отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень важная вещь, когда страны, которые владеют ядерным оружием, будут нам предоставлять такую помощь", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что в каждом соглашении будет обозначена ответственность сторон за "те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий".

"Я думаю, что это абсолютно полезная для нас вещь, больше того, она абсолютно предметна с учетом того, что в "семерке" есть страны, которые непосредственно владеют ядерным оружием. Потому что сейчас ядерное оружие - это как раз та вещь, которую, к большому сожалению, пугаются на Западе", - продолжил Данилов.

По его словам, отказ Украины от своих запасов ядерного оружия по условиям Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году, был "стратегической ошибкой Запада".

В декларации стран G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе, отмечается, что члены "семерки" начинают переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности. Помимо этого, в документе говорится, что G7 увеличит поставку вооружений Украине, при этом приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии пообещали, что будут поддерживать дальнейшее развитие оборонно-промышленной базы Украины, обучать украинских военнослужащих, сотрудничать в области обмена разведывательной информацией, поддерживать оборону в киберсфере, в том числе путем противостояния гибридным угрозам. Кроме того, в декларации обозначено, что другие страны могут в любой момент присоединиться к ней. 

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