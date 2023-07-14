Войти
ТАСС

El País: ЕС планирует направить на Украину военных инструкторов, когда позволят условия

387
0
0
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

По сведениям газеты, Евросоюз также намерен приложить больше усилий для укрепления воздушной обороны Украины и совместного финансирования передовых систем вооружений государствами - членами сообщества

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Брюссель рассматривает возможность отправить на Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на внутренний документ европейской дипломатической службы.

По версии издания, ЕС планирует приложить больше усилий для укрепления воздушной обороны Украины и совместного финансирования передовых систем вооружений государствами - членами сообщества, включая ракеты и истребители. В документе также предлагается продлить европейскую миссию по обучению военных ВСУ, которая в настоящее время базируется в Польше и Германии, и постепенно перебазировать ее на Украину, "когда позволят обстоятельства".

"Украина по-прежнему будет нуждаться в долгосрочных обязательствах и поддержке ЕС для обеспечения своего свободного и демократического европейского будущего", - отмечается во внутреннем документе. Брюссель подчеркивает, что в этом году помощь в виде снаряжения через Европейский фонд мира превысит €4 млрд, и заверяет, что произошел "постепенный сдвиг" в сторону совместной покупки нового оборудования.

Как пишет издание, помимо постоянного обмена разведданными и спутниковыми снимками, Брюссель также предлагает такие виды сотрудничества, как "особая поддержка в обслуживании и ремонт переданной техники", поддержка в разминировании и в области кибербезопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
29.05.2023
Американцы: на подготовку пилотов к управлению F-16 уйдут годы
17.04.2023
Желание навредить России вызвало «атомный раскол» в Евросоюзе
25.02.2022
Bloomberg: для Европы настал мрачный день
11.02.2022
Россия выдавит Америку из Европы
28.01.2022
В Турции заявили о провале "безумного плана" Байдена в отношении России
24.07.2014
Выжженная земля
01.08.2011
Вопрос ЕвроПРО не терпит закулисных игр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами