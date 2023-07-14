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Известия.ru

Военкор Сладков показал кадры с изъятыми боеприпасами ЧВК «Вагнер» в Воронеже

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Источник изображения: Фото: t.me/Sladkov_plus

ЧВК «Вагнер» сдала Министерству обороны РФ склад боеприпасов в Воронеже. Кадры складированного в укрытии вооружения опубликовал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале 12 июля.


«Самое важное для расследователей: на кадрах видна вся маркировка снарядов, зарядов, цинков. Это информация, по которой становится известной вся история этой партии оружия, ее масштаб и получатель», — отметил Сладков.

По словам военкора, на кадрах видна лишь малая часть арсенала ЧВК, находящегося в Воронеже.

Ранее в этот день Министерство обороны (МО) РФ сообщило, что от ЧВК были переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и другое. Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.


Тогда же военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что среди нескольких тысяч тонн боеприпасов были снаряды для танков и ствольной артиллерии. Кроме того, в числе боеприпасов было более 500 т противотанковых и противопехотных мин разных типов.

По информации военкора Сладкова, ЧВК «Вагнер» сдала российским военным два склада с боеприпасами. Он рассказал, что на складе в Воронеже хранилось порядка 1100 т боеприпасов, то есть примерно 25 тыс. снарядов.

Процесс передачи техники Минобороны начался 27 июня.

Ранее, 23 июня, руководство ЧВК «Вагнер» предприняло попытку вооруженного мятежа. На следующий день президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Владельцу ЧВК Евгению Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

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