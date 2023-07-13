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В США рассказали о предпочтительном для России оружии

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Дрон-камикадзе уничтожил украинский танк "Булат". Видео Минобороны РФ
Дрон-камикадзе уничтожил украинский танк "Булат". Видео Минобороны РФ.
Источник изображения: РИА Новости

Российская армия использует дроны-камикадзе, чтобы подавить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом пишет обозреватель Майя Карлин в материале для американского издания 19FortyFive.

«Этот вид вооружения стал предпочтительным инструментом для российских войск», — указала она.

Карлин назвала российские дроны одним из самых современных видов оружия, которое используют для нанесения ударов по украинской военной инфраструктуре.

По ее словам, российские дроны-камикадзе, которые являются доступным и простым в эксплуатации оружием, продолжат использовать для подавления контрнаступления Киева.

В июне агентство Reuters писало, что российские беспилотники «Ланцет» представляют угрозу для войск и техники Вооруженных сил Украины. Дроны уничтожают технику, стоимость которой значительно превышает цену дронов-камикадзе.

В марте военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что модернизированный «Ланцет», несущий боевую часть весом три килограмма, является эффективным оружием против бронетехники.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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