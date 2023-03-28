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В России оценили эффективность дронов «Ланцет»

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Момент атаки на РЛС Украины "глазами" дрона-камикадзе "Ланцет"
Момент атаки на РЛС Украины "глазами" дрона-камикадзе "Ланцет".
Источник изображения: РИА Новости

Модернизированный барражирующий боеприпас «Ланцет», который несет боевую часть весом три килограмма, является эффективным оружием против бронетехники. Возможности российских дронов оценил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, «Ланцет», который может пролететь 30 километров до цели, эффективно действует против бронетехники, включая танки и боевые машины пехоты (БМП) иностранного производства.

«На их счету десятки единиц вражеской бронетехники. Дроны "Ланцет" эффективно используются и при хорошей наводке могут залетать даже в люк БМП. Если он залетает внутрь бронемашины, то детонирует боезапас и ничего не остается», — сказал аналитик.

Ранее в марте в публикации чешской газеты Lidovky «Ланцет» назвали убийцей американских реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и британских зенитных установок Stormer.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что дроны-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом опыта специальной военной операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
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