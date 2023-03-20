Войти
Lenta.ru

В Чехии указали на российского «убийцу» американских установок на Украине

452
0
0
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российский беспилотник «Ланцет» стал убийцей ракетных комплексов HIMARS на Украине. Такое мнение выразил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза (Stěpán Hobza).

Он назвал российский БПЛА ответом американскому дрону-камикадзе Switchblade. Гобза отметил, что «Ланцет» «уничтожает украинские цели западного происхождения», в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские бронетранспортеры Stormer.

Журналист отметил, что российский дрон может принимать некоторые решения самостоятельно, а также уклоняться от средств противовоздушной обороны. Кроме того, «Ланцет» не только бьет точно, но и несет больший взрывной заряд, чем любой другой барражирующий боеприпас, указал Гобза.

Ранее появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим снарядом «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.01.2023
Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января
26.12.2022
Тульские арсеналы: какие задачи поставил Путин перед ВПК
18.11.2022
Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины
26.09.2022
Американские арсеналы пустеют
17.06.2022
Гранаты не той системы. Почему ВСУ не может использовать оружие НАТО
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?