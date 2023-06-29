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На Западе рассказали об угрозе для ВСУ от дешевых российских БПЛА

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Дрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе "Ланцет".
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Дешевые российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) представляют угрозу для войск и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Reuters.

По словам украинских военных, с которыми побеседовали репортеры западного агентства, уничтожается техника, стоимость которой во много раз превышает цену дронов-камикадзе. Источники Reuters добавили, что от подобной угрозы нелегко защититься.

Так, бойцы ВСУ отметили российский беспилотник-камикадзе «Ланцет», который представляет собой растущую угрозу на линии фронта на Украине. «Беспилотники "Ланцет" повреждают или уничтожают ценную украинскую технику, подаренную Западом, такую ​​как танк Leopard 2 и самоходную гаубицу Caesar», — сказано в публикации.

По словам украинских военных, дроны-камикадзе «Ланцет» стали одной из главных угроз для подразделений ВСУ, а их использование российской стороной в последние месяцы выросло.

По оценке американского военного эксперта Самюэля Бендетта, стоимость «Ланцета» составляет около 35 тысяч долларов, а танка Leopard 2 — несколько миллионов долларов. Специалист отметил, что следующее поколение «Ланцетов» способно поражать цели на большей дальности.

Ранее обозреватель Питер Сучиу в материале для американского издания 19FortyFive назвал «Ланцет» эффективным средством массового уничтожения военной техники ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
БПЛА
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