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Военное обозрение

Минобороны Японии назвало полет северокорейской баллистической ракеты 12 июля самым длительным за всю историю ракетных пусков КНДР

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Источник изображения: topwar.ru

Полет межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной КНДР 12 июля 2023 года, стал самым продолжительным по времени из всех ракетных пусков Северной Кореи. Об этом заявило министерство обороны Японии, которое отслеживает растущую активность КНДР в военной сфере.

В среду, 12 июля, КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета вылетела из района в окрестностях Пхеньяна и находилась в воздухе 74 минуты. Затем она упала в 250 километрах от японского острова Хоккайдо. Впрочем, место падения ракеты не входит в исключительную экономическую зону Японии в Японском море.

По данным японского военного ведомства, высота полета ракеты составила 6 тысяч километров, дальность полета – 1 тысячу километров. Ее запустили по крутой траектории, отметили в японском правительстве. Кроме того, японские военные утверждают, что запуск МБР не имеет отношения к анонсированным Пхеньяном испытаниям северокорейского разведывательного спутника.

Хотя никакого ущерба от запуска северокорейских ракет Япония не несет, в Токио с большой опаской относятся к наращиванию военного потенциала КНДР. С другой стороны, а есть ли у Северной Кореи выход в сложившейся ситуации, когда США и их сателлиты в Восточной Азии не скрывают своих враждебных намерений в отношении Пхеньяна?

Мощные баллистические ракеты являются одной из гарантий безопасности Корейской Народно-Демократической Республики, так как само их наличие «отрезвляет» слишком «горячие» головы в США, Японии и Южной Корее, предотвращая развитие событий по куда более драматичному сценарию.

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Страны
КНДР
США
Япония
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