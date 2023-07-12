Глава МИД КНДР заявил, что корейский народ поддерживает Россию в ситуации на Украине

Цой Сон Хи осудила США за "преступное решение поставить оружие массового поражения" - кассетные боеприпасы

СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Народ КНДР и ее правительство поддерживают Россию в ситуации на Украине и уверены в ее победе. Об этом во вторник заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, ее слова опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Цой Сон Хи осудила США за "преступное решение поставить оружие массового поражения" - кассетные боеприпасы - на Украину. "Это решение США никак не поможет сломить непреклонную волю российской армии защитить честь и суверенитет страны, оно только укрепит антиамериканские настроения", - сказала она.

"Правительство КНДР и весь корейский народ уверены в том, что Россия непременно одержит окончательную победу, смело преодолев все испытания и трудности, и еще раз выражают твердую поддержку и солидарность с российским народом в его справедливом деле", - подчеркнула она.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это решение является проявлением агрессивного курса, нацеленного на затягивание конфликта на Украине.