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Военное обозрение

Источник: Строящиеся УДК проекта 23900 получат перспективные палубные вертолеты Ка-65 «Минога» перед выходом на испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Новые УДК, строящиеся на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, получат на вооружение перспективные вертолеты Ка-65 "Минога" в противолодочной версии. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Перспективный вертолет "Минога" планируется принять на вооружение к 2028 году, то есть до завершения постройки новых вертолетоносцев "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900, строительство которых идет на "Заливе". По словам источника, УДК получат новые вертолеты перед сдаточными испытаниями и будут проходить их уже с полным авиакрылом.

Универсальные десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" примут на борт палубные вертолеты, в том числе перспективные противолодочные вертолеты "Минога", еще до начала цикла сдаточных ходовых испытаний

- приводит ТАСС слова источника.

Как ранее сообщалось, в авиакрыло новых УДК войдут противолодочные вертолеты Ка-65 "Минога", многоцелевые ударные Ка-52К "Катран", радиолокационного дозора Ка-31 и поисково-спасательные Ка-27ПС.

Разработка нового перспективного вертолета для ВМФ РФ стартовала еще в 2016 году, контракт на проведение ОКР был подписан на форуме "Армия-2020", перед этим был завершен этап эскизного проектирования.

Ка-65 (предварительный шифр) разрабатывают на смену Ка-27, стоящим на вооружении флота с 80-х годов прошлого века. Вертолет создается по "камовской" схеме, т.е. с двумя соосными винтами. Предполагается, что вертолеты пойдут на флот в противолодочной, транспортной и десантной версиях, в отличие от разработанных специально для применения на УДК вертолетов Ка-52К "Катран", имеющих более узкую специализацию.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-27ПС
Ка-31
Ка-52
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