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Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба РФ поручил ГРУ и другим структурами найти и уничтожить стартовые позиции украинских комплексов С-200

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В.Герасимов
В.Герасимов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Начальник Генштаба РФ-командующий объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Валерий Герасимов заслушал доклад о пресечении попытки ВСУ нанести удары ракетами по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях.

"Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"По докладу генерал-полковника Виктора Афзалова, средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, 9 июля Киев предпринял безуспешную попытку нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200 переоборудованными в ударный вариант для поражения наземных целей.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение", - сообщили в Минобороны РФ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что Герасимов поручил "в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха".

Среди объектов, которые пыталась атаковать Украина, был Крымский мост и военный аэродром в Ростовской области, сообщил Афзалов.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено две ракеты, атаковавших Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет", - сказал Афзалов.

По его словам, еще две ракеты были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали.

На видео, которое распространило Минобороны РФ в понедельник, Герасимов провел совещание из штаба объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции.

Согласно официальным видеокадрам, в совещании, в частности, приняли участие начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской и заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким.

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Россия
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С-200
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