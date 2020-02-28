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Газета.ru

Ликвидация боевиков: Минобороны показало работу спецназа

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Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Российские военные опубликовали 30-секундное видео работы спецназа в День Сил специальных операций, который последние пять лет отмечается 27 февраля. На кадрах видно, как бойцы уничтожают боевиков из стрелкового оружия. Профессиональный праздник спецназовцев был установлен через год после событий в Крыму в 2014 году.

Министерство обороны России по случаю отмечаемого 27 февраля Дня Сил специальных операций (ССО) опубликовало видео боевой работы российского спецназа.

На кадрах, снятых с помощью прибора ночного видения, продемонстрирована ликвидация одиночных боевиков и групп противника.

В 30-секундном ролике показано, как бойцы ССО уничтожают боевиков из снайперских винтовок, а их автомобиль - выстрелом из гранатомета.

На видео, в частности, запечатлен момент близкого огневого контакта: залегшие на холме у дороги спецназовцы, которых со спины снимает их товарищ, ликвидируют вооруженную группу из стрелкового оружия.

Когда и где была сделана съемка - не уточняется.

День ССО был установлен в 2015 году по указу президента России Владимира Путина. Он отмечается каждый года 27 февраля. В этот день в 2014 году люди без опознавательных знаков взяли под контроль здания Верховного совета и правительства Автономной Республики Крым, которая на тот момент еще входила в состав Украины. После они установили контроль над аэропортом в Симферополе и другими ключевыми объектами в регионе. Эти же люди обеспечивали безопасность на референдуме по вопросу о присоединении Крыма к России, который прошел 16 марта 2014 года. Именно их в СМИ и соцсетях называют «вежливые люди».

Спустя год после «крымской весны» Владимир Путин сообщил, что это были российские военнослужащие. О связи Дня ССО и событий марта 2014 года писала правительственная «Российская газета».

О создании в России таких сил стало известно за год до референдума - в марте 2013 года.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тогда заявил, что соответствующее командование было создано после изучения практики подготовки и применения ССО иностранными государствами. Как уточнил генерал, Силы спецопераций создаются для применения «не только на территории страны, но и за ее пределами».

10 декабря того же года президент России, выступая на коллегии Минобороны, заявил: "Для более эффективной борьбы с международным терроризмом и выполнения отдельных задач за пределами России создаются Силы специальных операций".

До ССО в российских и советских вооруженных силах существовали части, подразделения и соединения специального назначения. Первые из них создавались при Главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба ВС СССР в 1950 г. После такие формирования появились в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) и на Военно-морском флоте (ВМФ).

ССО сегодня существуют во многих государствах: в Великобритании, Франции, Германии, КНР, Израиле, Польше, Колумбии, Турции и других. Самые многочисленные из них - в Соединенных Штатах.

По данным Минобороны России, там соответствующее командование координирует деятельность спецназа разных видов вооруженных сил.

В указанных странах Силы спецопераций могут выполнять, в том числе, антитеррористические и противоповстанческие задачи. Они также могут готовить иррегулярные воинские формирования (партизан), охранять важные объекты и высокопоставленных лиц, проводить информационно-психологические операции и оказывать содействие властям иностранных государств при урегулировании внутренних кризисов, стабилизации экономической и политической системы.

В министерстве Силы специальных операций описывают как «специально созданные, обученные и оснащенные соединения, части и подразделения в вооруженных силах ряда государств, предназначенные для ведения диверсионно-разведывательных действий, организации повстанческой деятельности и вооруженных нападений, включая оказание помощи иностранным государствам в обеспечении их внутренней безопасности».

ССО находятся в постоянной боевой готовности. Они могут быть немедленно использованы для решения задач в мирное время, в конфликтных ситуациях и в ходе войны. Бойцы этих сил действуют как в составе разнородных сил на театре военных действий, так и самостоятельно.

Как правило, их операции носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства.


Лидия Мисник

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