Герасимов приказал планировать упреждающее огневое поражение стартовых позиций ракет ВСУ

По данным Минобороны РФ, начальник Генштаба ВС также приказал в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению степени защиты объектов от ударов с воздуха

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов поставил задачу командному пункту объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения, а также стартовых позиций ракет С-200 и других ударных средств противника и планировать их упреждающее огневое поражение. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника и планировать их упреждающее огневое поражение", - сказали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что Герасимов также приказал в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению степени защиты объектов от ударов с воздуха.

Герасимову доложили об уничтожении четырех ракет, которыми Киев пытался атаковать объекты в воскресенье, заявили в МО РФ.