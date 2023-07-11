У России есть одно преимущество, из-за которого с ней не развяжут войну

Конфликт на Украине не перерастет в мировую войну, в которую будут втянуты Москва и Вашингтон, пишет Rebelión. Российские ракеты превосходят американские системы ПВО, так что никто в здравом уме с ней развязывать ядерную войну не станет, считает автор.

Многие СМИ и аналитики продолжают предупреждать, что военный конфликт США и России на Украине может перерасти в полномасштабную войну между двумя державами. Однако, хотя само упоминание о глобальной войне и может оказать успокаивающее воздействие на враждующие стороны, вероятность такого исхода конфликта крайне невелика.

И это не потому, что доктрина взаимного гарантированного уничтожения, основанная на теории игр, актуальна как никогда. Военные технологии в последние десятилетия достигли такого прогресса, что оружие, сыгравшее ведущую роль в ядерном сдерживании в конце ХХ века, стало объектом насмешек. Этого не произойдет прежде всего потому, что превосходство российских ракет над американским щитом противовоздушной обороны и аналогичным оружием абсолютно бесспорно. Некоторые эксперты в начале военных действий указывали, что необходимость приблизить оружие НАТО к границам России связана с появлением российского гиперзвукового оружия, которое способно пробить любой "противоракетный щит" по крайней мере, в ближайшие пять лет.

В настоящее время гонка вооружений происходит в области гиперзвуковых двигателей. В то время, как США запускают в ход ракеты со скоростью 6 Махов, Россия уже заявляет о появлении ракет и боеголовок со скоростью 30 Махов. Мы уже видели, как на восточноевропейском театре военных действий российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" успешно превышает порог в 10 Махов, что в десять раз больше скорость звука. На Украине заявили, что западные радиолокационные системы смогли четко засечь эти ракеты, но перехватить их абсолютно невозможно. Например, при атаке "Кинжалов" в Киеве, батареей Patriot было выпущено более 20 ракет-перехватчиков, что не принесло результатов. Это было заметно на видео, которое украинское правительство пыталось скрыть всеми доступными ему средствами.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что для обеспечения необходимого потенциала сдерживания и для поддержания безопасности страны и мировой стабильности он полагается на свою модернизированную "ядерную триаду". Что он имел в виду? Ядерная триада состоит из тяжелых ракет, размещенных в стационарных шахтах, а также крылатых ракет на стратегических бомбардировщиках, постоянно находящихся в воздушном пространстве, и баллистических ракет, которые размещаются на атомных подводных лодках, дислоцированных в международных водах. Идея заключается в том, что, если Россия – или США – подвергнется разрушительной атаке на свою территорию, в их распоряжении будут автономные, расположенные в разных местах ракетные комплексы, с помощью которых будет возможно нанести ответный удар ядерным оружием.

Выступая перед выпускниками военных училищ в июне этого года, Путин особо отметил комплексы "Ярс", которые уже поступили на вооружение почти половины российских ракетных войск стратегического назначения взамен устаревших "Тополь-М". Испытания "Ярса" прошли более чем успешно. На вооружении находится чуть более полусотни ракет, размещенных как в подземных шахтах, так и на тяжелой колесной технике. Число может показаться небольшим, но если посмотреть на их характеристики, то оно не такое уж и маленькое. Каждая ракета "Ярс" может достигать целей на расстоянии 11 тысяч километров и нести до четырех 300-килотонных боеголовок, что более чем в 10 раз превышает количество боеголовок, запущенных на Хиросиму и Нагасаки. Каждая из них может поражать различные цели одновременно. И самое важное, что летят они со скоростью 20 Махов, что делает их неуязвимыми для любого существующего "противоракетного щита". Они снабжены системами защиты от перехвата, коррекции полета и, что самое главное, работают на твердом топливе, поэтому могут быть готовы к запуску в считанные минуты. Всего несколько месяцев назад Россия опубликовала видео, на котором показана загрузка в шахту пусковой установки с системой "Ярс", способной в считанные минуты достичь США. Последнее предупреждение неудачливым мореплавателям.

Российский президент обратил внимание и на еще один ракетный комплекс: РС-28 "Сармат" или, как его называют в НАТО, "Сатана II". Иными словами, это "Ярс на стероидах". Эта ракета способна поражать цель на расстоянии до 18 тысяч километров, подобно космической ракете, находясь как в пределах, так и за пределами атмосферы. Она может нести до 16 независимых боеголовок с разрушительной силой до 60 мегатонн, то есть 60 тысяч килотонн. Их количество может уменьшиться в случае, если некоторые боеголовки будут заряжены противодействующими средствами для повышения уровня неуязвимости. Ракетный комплекс может запускать до трех гиперзвуковых управляемых ракет "Авангард" (еще 5 тысяч километров на скорости 27 Махов) с ядерным или обычным вооружением, а также с дополнительными системами, чтобы обойти противовоздушную оборону и "противоракетные щиты" противника. "Авангард" относится к воздушному компоненту ядерной триады.

Один выстрел ракетного комплекса "Сармат" со всеми ядерными боеголовками может уничтожить европейскую страну, такую как Франция или Германия, чуть более чем за полторы минуты. Чтобы достичь базы в Роте (Кадис) с пусковой установки в Калининграде, потребуется около семи минут. Конечно, еще неизвестно, на каком этапе готовности находятся данные ракетные системы, но в любом случае до начала их использования остается совсем немного времени. Пока же "Сатана-1" (Р-36М), самые мощные на сегодняшний день ракеты в мире, справляются со своей стратегической ролью.

И это еще не все. Другой ключевой частью триады являются баллистические ракеты, размещенные на подводных лодках. В России это К-329 "Белгород", самая большая подводная лодка в мире, которая способна перевезти до шести единиц "оружия апокалипсиса". Речь идет о 100-мегатонной ядерной ракете "Посейдон". Всего одна такая ракета может уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, Лонг-Айленд и Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами, которые погубят прибрежные регионы. "Посейдоны" – это фактически подводные беспилотники. Они могут действовать на экстремальной глубине со скоростью, которую не развить ни одной подлодке или топеде, – более 200 км/ч. Они не поддаются обнаружению гидролокаторами. По словам Владимира Путина, "они бесшумны, высокоманевренны и практически неуничтожимы для противника. Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы им противостоять". Эти ракеты могут лежать на дне океана, пока их не активируют дистанционно. Их системы геолокации не зависят от GPS, что мешает их обнаружению.

И это еще не все. Есть, например, гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон", которые могут подорвать авианосец и противостоять им не получится. Или загадочная ракета "Буревесник" с ядерной энергетической установкой, которая сможет патрулировать Землю в течение месяцев или даже лет, прежде чем атаковать цель.

Учитывая этот арсенал, никто в здравом уме не стал бы развязывать против России ядерную войну или ставить под угрозу само ее существование. Это как раз единственная причина, по которой, согласно ядерной политике России, может быть применено ядерное вооружение – несмотря на то, что говорят многие лидеры стран НАТО и их политизированные СМИ, лишь разжигающие конфликт. Поэтому военный конфликт на Украине еще будет иметь продолжение, но явно не перетечет в глобальную мировую войну, которая могла бы угрожать будущему человечества.

Автор статьи: Хуанлу Гонсалес (Juanlu González)