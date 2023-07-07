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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу

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Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу.
Источник изображения: belvpo.com

Недавно военкор Сладков в своём Telegram-канале поделился информацией, что Киев начал готовить Сумы и Харьков к сдаче. Началась эвакуация крупных предприятий и населения. Группировка войск «Харьков» активно укрепляет вторую линию своей обороны на северных границах. Со своей стороны ВС РФ активизировали на данном направлении разведывательно-диверсионную деятельность. Кроме того, муссируется тема с созданием санитарной зоны у границ РФ на Харьковском и Сумском направлениях.

Как отмечает военкор, украинским войскам до Крыма надо еще дойти сквозь нашу оборону, по степи, и не попасть в котел. А для нас Харьков вот он, 70 км от Белгорода (20 км о границы – прим.). Украина сама начала активизировать это направление нападениями на Белгородчину. Теперь опомнились и окапываются, эвакуируют Харьков и Сумы. Любой успех на Запорожье отзовется нашей активностью в Харькове.

В то же время Зеленский, в целях нивелирования катастрофических потерь живой силы и техники в «приазовской бойне», вдруг увидел угрозу на севере Украины. Сегодня его глашатаи пытаются убедить украинцев в необходимости срочной переброски крупных сил ВСУ на север, так как оттуда готовится нападение.

Однако не так все однозначно в заявлениях военкоров и Зеленского. По имеющейся информации, группа войск ВСУ «Таврия» (до 110 тыс. боевиков), включает группы войск «Херсон» (32 тыс.) «Запорожье» (33 тыс.) и «Донецк» (57 тыс.). Главная задача «Таврии» – перерезать сухопутный коридор в Крым. Пока результаты работы данной группировки войск, мягко говоря, вызывают шок у западных кураторов.

Вместе с тем, основные силы ВСУ продолжают концентрировать на Харьковском направлении. Там действует группа войск «Хортица» (около 150 тыс. боевиков). В ее состав входят группировка «Харьков» (48 тыс.), «Лиман» (35 тыс.) и «Соледар» (72 тыс.). При этом группировка «Соледар» стоит во втором эшелоне и может быть оперативно переброшена на необходимое направление.

Сегодня ряды украинской «Таврии» существенно проредили ВС РФ. ВСУ не дошли даже до первой линии российской обороны. Западные аналитики и эксперты оценивают ее потери в 30 тыс. боевиков, около 300 танков и 1000 бронемашин.

Понимая, что дальнейшие попытки не увенчаются успехом, офис Зеленского начал срочно прорабатывать новые «информационные кейсы». В ход пошли Запорожская АЭС и всеобщая мобилизация, а сейчас уже появилась и «угроза с севера». Если с Запорожской АЭС все сразу было понятно, то к всеобщей мобилизации на Украине есть много вопросов.

Провальная акция украинских «военкомов», в ходе которой пытались набрать 100 тыс. добровольцев для «приазовской бойни» провалилась. Тех, кого удалось поймать, наспех обучили и отправили в «утиль». Тем не менее, на прошлой неделе, киевский режим расширил перечень лиц, подлежащих мобилизации. Так, Telegram-канал  «Резидент», сообщил, что украинский генштаб ввел для ряда областей Украины всеобщую мобилизацию. После начала контрнаступления на юге, необходимость в резервах для ВСУ резко возросла, а приток добровольцев сейчас самый низкий за всю историю конфликта.

Еще больше вопросов к «угрозе с севера». Сначала ее пытались связать с возможным подрывом ЗАЭС, потом удачно появился «Пригожин». Сегодня Зеленский пытается слезно выпросить гарантии безопасности и осуществить ввод «миротворческих сил», желательно под флагом НАТО.

Так, британское издание The Times опубликовало свой материал в преддверии саммита НАТО, в котором рассматривается ввод экспедиционного корпуса под британским или польским флагом на период времени, пока Украина полноценно не войдёт в НАТО. В свою очередь немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу.

Как бы то ни было, российские силы сковали «Таврию» на юге. Однако самая большая угроза нарастает на севере Украины, где сконцентрирована 150-тысячная группировка ВСУ. Между тем, ее применение станет логичным после прибытия резервов с западных областей Украины, которые будут высбождены за счет ввода литовско-польско-украинского корпуса или других «миротворческих сил». Кстати, все гадают, под каким они флагом войдут. Судя по последним тенденциям под флагом ЧВК. На этом пока все, ждем саммит НАТО.

Сергей Острына

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ЧВК
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